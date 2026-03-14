【家庭plus．日常幸福微光】初春 花藥草療表心意

只要身處自然裡，就能帶來許多豐富生活的創意靈感與美感。

文／香草生活家Julia

春秋兩季皆為我所愛，溫度舒適宜人，自然景致變化迷人。春季百花齊放繽紛燦爛，像是攜手跳鬧過街的荳蔻女孩。而秋天綠葉轉為橙黃，隨風飄落一地璀璨，像是歷經世事、淡然恬靜的中年女子，安靜微笑過街。

只要身處自然裡，就能帶來許多豐富生活的創意靈感與美感。

隨著光陰遞嬗，發現只要身處自然裡，看著春天的花朵香草、秋日的落葉果實，就能帶來許多豐富生活的創意靈感與美感。

請繼續往下閱讀...

20年的香草生活旅程，手機與相機儲存許多因植物而來的美好畫面。豐美自己生活的同時，也傳遞更多香草的療癒美力。

〈感恩大地〉新鮮或風乾 香氣充盈五感

去年幾乎整整一年停止露地種植香草，所幸有許多照片供我回味。但仍感覺到身心對大地的親近渴望。

赤腳踩踏土地，雙手翻攪泥間，五感被奇花異草的香氣充盈著。猶記每回在香草園工作後，總愛採摘各式花朵與枝葉帶回家，緩慢地享受，從籐籃取出修剪，而後投入花瓶的過程。

我喜歡將採收的香草紮成花禮，總能在送出的當下，感受到對方的驚喜與雀躍，接著就出現連串的「好香好香喔」，我便開始介紹每一款香草的生活運用。

採收的香草紮成花禮，總能在送出的當下，感受到對方的驚喜與雀躍。

從大地採收的香草花束，除了可妝點居家空間，也能拿來泡茶、做菜，是一份有別於從花店買來的美麗花束。而這也正是我為何對香草生活如此著迷的原因，感恩大地豐美的贈予，也更加善用採摘而來的一花一葉。

除了新鮮使用，有時採收的量多，也會將花藥草風乾，用密封罐或夾鍊袋保存，融入日常茶飲或料理中，或製作香草鹽、糖調味品，送禮自用兩相宜。

風乾前，可先略微漂洗香草，將水甩（擦）乾，竹篩鋪上紗布（紙巾），置於室內通風處風乾，葉子觸摸有沙沙紙張觸感即可收納保存。春天約一週即可完全乾燥，或者置於除濕機附近也能加速乾燥。盡量避免戶外大太陽曝曬，一來香氣變淡，顏色易發黑。

〈幸福從這開始〉一花一草 誠摯心意

在日漸快速便利的生活節奏裡，如果能收到朋友寄來的手作禮物以及手寫卡片，心裡總是分外感動。

想想對方所花的時間與心意，是多麼的珍貴啊！食用或使用時，心裡不免升起更多的幸福感。

自製玫瑰花糖

自製玫瑰花糖：

乾燥玫瑰花與砂糖各半，用搗鉢或研磨器將兩者均勻融合，裝入玻璃瓶裡保存。泡茶、甜品、小點心可酌量添加。

自製香草風味鹽：

將乾燥香草與鹽巴各半，或3：7～4：6比例，用搗鉢或研磨器將兩者均勻融合，裝入玻璃瓶裡保存。可用於料理調味。香草品種可視個人喜好選擇。

香草鹽比例，可視個人喜好及花草香氣濃淡來做調整。

春花餅乾

春花餅乾：

每逢春天香堇花綻放，除了加入沙拉裡，最愛的還是拿來製作花餅乾。香堇花形與花色繽紛精巧，香氣則顯淡微，相較之下擅用外形更優。

餅乾麵團捲成圓筒狀，切片後將花朵貼上木棍輕壓，即可放入烤箱烘烤。烤好的餅乾以牛皮紙及拉菲草包裝，綴上幾朵香草花朵，就是一份最溫暖療癒的手作禮物。

花藥草浴鹽：

香草浴鹽也是簡單又療癒的自然之禮。

將花藥草風乾後，加入海鹽與喜愛的精油，攪拌均勻，裝入棉布袋或玻璃密封罐裡，以牛皮紙及拉菲草包裝，再附上一張手寫卡片，就是一份飽含濃濃心意的香氛好禮。

花草明信片

花草明信片：

喜歡將拍下的花草照片，線上印刷成明信片。用麻繩與小木夾固定於居家牆面一隅，讓美好的回憶同在。

收到朋友寄來的手作禮物以及手寫卡片，心裡總是分外感動。

有時寄出商品或送禮時，也會隨著感覺在明信片寫上祝福文字，滴一滴最能代表自己的薰衣草精油。每每必有回饋：「Julia寄來的包裹，還沒打開就聞到香氣了。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法