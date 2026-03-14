【藝週末．藝週文化人物】半世紀珍藏之路─南投故事館館長梁志忠

這個脫普洗髮粉鐵盒是梁志忠國小時用來放制服的盒子，讓他的制服都有特殊香味。

文．攝影／記者陳鳳麗

梁志忠堪稱「台灣常民文化界的哆啦A夢」，不論「點名」各類台灣舊文物、古文書，甚至早年各式民生用品，他都可以找出來並細說從頭。超過半世紀的收藏品，因為數量、種類之多，不只常被借展，也舉辦多場個展，讓他在退休後將自宅打造成「南投故事館」，親自將台灣的故事說給參觀者聽。

南投故事館布置一間老教室，讓參觀者實際感受早年教室上課的情境。

「南投故事館」館長梁志忠，因為台灣文物收藏豐富，應邀擔任文化部民俗審議委員、國史館台灣文獻館展覽審議委員、國立台灣工藝研究發展中心典藏委員；當年台灣文獻館文物大樓興建完成後，官方正在開會討論特展室的命名，他靈機一動，建議「福爾摩沙」這個名字，即獲館方採用。

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梁志忠珍視台灣國寶級工藝品，擔任國立台灣工藝研究發展中心的典藏委員期間，當工藝中心典藏前輩畫家、「台灣工藝之父」顏水龍馬賽克作品〈熱帶魚〉，以及國寶級漆藝大師王清霜為中心創作的巨幅漆畫作品〈天人合一〉，他都力主給予典藏高價，而委員會後來也決議〈熱帶魚〉典藏價格為2,000萬元，〈天人合一〉則為1億元，成為工藝界美談。

南投故事館的老教室，勾起很多4、5年級生的回憶。

天生愛收藏 生活用品精心保存

「一出生就有喜歡收藏的基因！」每當有人問起「為何愛收藏？」，梁志忠總是笑著給出這個答案，雖說是「玩笑話」，但他的確從小就喜歡收集身邊有的東西。他出示近60年前裝「脫普洗髮粉」的鐵盒，裡面還有好多包未使用的洗髮粉，他說：「這是國小制服的置衣盒，因為制服放在盒子裡會吸收洗髮粉的香味，制服總是被稱讚好香！」

紅眠床是梁志忠收藏的台灣老家具之一，雕刻精細，保存良好。

愛物惜物的個性，開啟梁志忠愛收藏的興趣，他透露，從小讀過的課本、參考書、簿本，都會保存起來，加上父母開雜貨店、漫畫書店，他還會找機會蒐集汽水、餅乾、糖果，捨不得吃，汽水公司附贈的月曆也當寶貝收藏。後來雜貨店、漫畫書店結束營業，店裡的漫畫書、各種雜貨、各式招牌、廣告海報、雜誌，他全部當紀念品收藏起來，想不到當初的興趣，現在變成見證台灣歷史的文物。

梁志忠表示，自己是4年級生，從小讀的課本、筆記本，家中雜貨店留下的各式民生用品、招牌、宣傳單、漫畫書，加上後來收購的文書，可以描繪出不同時代的歷史脈絡。像1950到1960年代，國民政府來台後的20多年間，普羅大眾的生活裡，幾乎都被提醒「反共抗俄」，連遭遇白色恐怖被槍決的五叔，在獄中寄出的家書，都要強調「反攻大陸」。

梁志忠收藏很多精美的台灣刺繡，神桌使用的桌裙就是其中的一部分，不僅年代久，且繡工細緻。

梁志忠說，五叔梁水盛原本是小學老師，因加入讀書會，被密報參加共匪組織而被捕入獄，最後在1951年9月24日遭槍決，得年24歲。那年的8月中旬，他從獄中寫了家書給四叔，從信的內容看出五叔以為只會被關幾年，因此寫道：「要在牢中生活數年了，弟等著反攻大陸早日回家。」在那個「反共」無所不在的年代，信件必須寫上「反攻大陸」標語才寄得出來。

不忍老宅被拆除 投身台灣文物收藏

竹編的飯擔是台灣早期農家必備的物件，盛裝食物點心，讓農忙的家人或幫工在田邊補充能量。

梁志忠收藏文物的興趣是從保存生活用品萌芽，但開始認識並喜歡台灣舊文物，是因家族工廠鄰近當時台灣省文獻會（國史館台灣文獻館前身）主委簡榮聰的舊宅。簡榮聰的庭院放置很多台灣早期鄉土文物，梁志忠上下班都會欣賞一下簡主委的收藏品，看著看著，便產生「有機會也要收藏幾件」的想法。

梁志忠收藏的收據、銀行本票，見證民國38年舊台幣4萬元換新台幣1元的時代。

「真正投入台灣文物收藏，是從不忍心民家老宅被拆除而展開！」梁志忠回憶，1989年間，有一天在草屯鎮郊區，看到一間老宅正在拆除，挖土機把屋簷下多個陶甕鏟破，他內心非常難過，於是跟工人商量買下未鏟破的陶甕、水缸、石磨、石臼。這次行動讓他決定，未來只要有能力，一定盡量把台灣祖先留下的文物保存起來。想不到一啟動心中的開關，就完全停不下來，36年多來收藏的舊文物、古文書，數量已多到難以統計。也因為台灣文獻和文物的收藏豐富，讓他不斷地參加相關的文物史料研討會，更在20多年前完成大葉大學設計暨進修藝術學院碩士班的學業。

梁志忠收藏的台灣老文物中，有不少是他小時候雜貨店的回憶重現，賣冰的腳踏車、三輪車、彈珠台等都是。

梁志忠收藏的台灣舊文物、文書種類繁多，舉凡傳統家具、陶瓷、刺繡、木雕、竹編、漆器、石器、時鐘、農具，各種招牌、古文書、台灣文獻史料……他都能找出來「展寶」，因此學者、寫論文的研究生常來向他借文物、文書、文獻，博物館或美術館也會借其文物展覽，像國立台灣博物館即為今年4月的一檔展覽，專程南下向他借了數十件文物。

藏品豐富常辦展 以舊文物見證台灣歷史

梁志忠在國立中興高中圖書館舉辦的展覽，以早年日常用品引導學生走入時光隧道。

梁志忠喜歡收藏舊台灣文物、文書的聲名遠播，經常會有人主動聯絡，表明老家要拆除或家人留下的舊文物，歡迎他搬回去。他說，921地震後，草屯黃春帆老宅要拆除，他即揀選了一些契約書等物件收藏。也有人知道他設立南投故事館沒有任何的政府補助，將家中的百年老臉盆架送給他。最有趣的是草屯最後一家公娼戶熄燈，有人將斑駁的妓女戶招牌拿到梁志忠家門口，讓他收藏記錄草屯風月史的特殊物件。

梁志忠收藏的台灣舊文物多，可完整重現早年台灣飯廳情景。

梁志忠多年來經常應邀舉辦展覽，第一次個展和聯展都是1994年，地點也都在南投縣府文化局，包括個人的「台灣民俗陶瓷收藏展」，以及「甕的文化特展」聯展。去年6月20日到12月19日，在國史館台灣文獻館舉辦「咱ê老台灣─古早台灣民俗文物特展」；今年1月22日到3月18日，則在國立中興高中圖書館，以「書頁間的光影─課本裡的舊時光與生活誌」為主題，展出他收藏的老台灣物件。他說，接連地辦展覽雖忙碌，但一點都不覺得累，因為能藉這些展覽文物或文書，讓更多人了解台灣的歷史文化或認識舊文物，就一切都值得了。

梁志忠保存家中早年開印刷社的機器和活版印刷用的鉛字。

梁志忠小檔案

現年70歲，南投縣草屯人，南開工專機械工程科畢業，大葉大學碩士，創設南投故事館並擔任館長，因喜歡台灣舊文物，並在一次搶救拆除老宅的文物行動後，展開台灣舊文物、古文書的收藏，所藏文物與文書的種類及數量皆豐，舉辦的個展或聯展合計多達數十次。

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