【藝週末．國際藝聞】可愛的春日風物詩 春之江戶繪畫祭─長澤蘆雪

長澤蘆雪〈菊花子犬圖〉。 （府中市美術館提供）

文／朱懿琝

東京府中市美術館於2001年秋季舉辦了「司馬江漢的繪畫─與西洋的接觸、衝突與確信」展後，自2005年的「百花之繪」起，便於每年春天推出以江戶繪畫為核心的展覽，並將這一系列春日特展發展為「春之江戶繪畫祭」，藉此與府中之森公園的櫻花新綠相映成趣，化為融入閒情雅逸的春日風物詩；2026年以江戶中期畫家長澤蘆雪之作，為此系列畫下句點，展期至5月10日。

明治36年（1903年），藤岡作太郎在《近世繪畫史》中撰文評價長澤蘆雪，認為其創意與構圖超越其師圓山應舉，然而他也指出，蘆雪的作品霸氣外露，欠缺應舉畫境的沉著與深度。但在辻惟雄的著作《奇想的系譜》中，這份霸氣反而被視為奇想之美，使蘆雪一躍成為日本美術史上的明星人物。

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進入21世紀，蘆雪筆下的「可愛」魅力逐漸受到矚目，不論是幼犬、動物與孩童，無不滿溢著令人難以抗拒的愛憐之情，蘆雪因而被視為江戶時代首屈一指的「可愛物事描繪者」，而其創作根源中的禪宗思想，以及佛教對萬物生命的慈悲觀，使其筆墨描繪成為深具情感的精神實踐。在這場東京睽違64年的蘆雪特展中，數件幼犬圖皆為首度公開展出。

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