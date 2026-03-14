【藝週末．國際藝聞】進入倫敦泰德美術館 體驗畢卡索劇場百變魅力

畢卡索1925年作品〈3位舞者〉。（Succession Picasso, DACS London提供）

文／方一在

畢卡索1932年作品〈紅椅上的裸女〉。（Succession Picasso, DACS London提供）

20世紀最具影響力的藝術家之一巴勃羅．畢卡索（Pablo Picasso，1881-1973），一生留下約2萬件作品，他既是多產的藝術大師，也是位孤獨的創作者。畢卡索對表演者在舞台上的百變魅力著迷不已，常從舞者、藝人身上汲取靈感，並將繪畫視為一種戲劇性的行為表現。倫敦泰德現代美術館（Tate Modern）特展「畢卡索劇場」（Theater Picasso），將展場打造成他的專屬舞台，匯聚超過45幅畢卡索的作品，包含繪畫、雕塑、版畫、拼貼畫等，探索畢卡索如何塑造出他身為藝術家的神話。展期至4月12日。

在「畢卡索劇場」裡，除了觀看作品的表象，也要進一步思考畢卡索透過他的藝術和行為所傳達的內容。此次特展以畢卡索1925年的〈3位舞者〉為核心，這幅作品被視為是他由立體主義轉向超現實主義的關鍵。畫中人物枯瘦，有的身體扭曲、有的高舉雙臂，畢卡索捨棄華麗色彩，在壓縮的空間裡，以偏暗的深色系反映出如夢魘般的氛圍，此時的舞蹈不再象徵歡樂，而是帶有「死亡之舞」的意味，常被解讀為畢卡索對其友人因3角戀過世的哀悼。

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