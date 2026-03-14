【藝術文化】BFO世界巡禮4月登台 重現BBC逍遙音樂節震撼

布達佩斯節慶管弦樂團獲英美報評一致讚譽，4月將來台表演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為全球10大樂團之一的BFO布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra），自2023年創團40週年起，由傳奇指揮大師伊凡．費雪（Iván Fischer）領軍，從阿姆斯特丹皇家大會堂、漢堡易北愛樂廳、巴黎愛樂廳及愛丁堡國際藝術節，開啟一場橫跨歐陸最高殿堂的巔峰巡演。這股「布達佩斯旋風」，於2026年初橫掃紐約卡內基廳、米蘭史卡拉歌劇院與柏林愛樂廳，緊接著就要登陸台灣。

台灣站主辦牛耳藝術表示，BFO這一趟環遊世界的巡禮中，最受樂壇矚目的焦點，莫過於在當今世上規模最大的倫敦「BBC逍遙音樂節」3場演出，場場爆滿的盛況與創新形式，引發英國權威媒體紛紛給予最高級別的讚譽。

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其中，《衛報》（The Guardian）給予5星評論，形容BFO「大膽、戲劇化且令人著迷」，並指出，「費雪與BFO展現了如同一體般的思考與行動……那種發自內心、充滿肢體動態的律動感，將音樂會轉化為樂團與觀眾之間的集體行動。」而BFO標誌性的迷人音色，則是「擁有極具份量的金色光澤（Golden, Glowing sound），其結果是極具個性、時常扣人心弦且引人深思。另一個樂評網站《Bachtrack》認為，這支樂團對於細節處的處理，讓人感到不可思議：「費雪大師這支不斷打破傳統的樂團，為看似保守的曲目注入滿溢的詩意與才華……法國號在閣樓鳴響，定音鼓咆哮，費雪從音樂中榨取出更深層的戲劇張力。」除了交響樂的厚度，BFO獨有的優雅弦樂更是征服最挑剔的耳朵。

4月2、3兩日，費雪將帶領BFO，於台北國家音樂廳重現BBC逍遙音樂節的震撼與感動。除了盛大慶祝普羅高菲夫誕辰135週年，更將帶來被英美報評一致讚譽具備「絲綢般音色」的經典篇章，看這支被認為當代最具冒險精神的交響傳奇，如何在舞台上讓音樂「歌唱」。詳詢MNA牛耳藝術。

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