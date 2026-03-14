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【藝術文化】第3屆中國信託當代繪畫獎關美館揭幕 李芳妤奪首獎

2026/03/14 05:30

台北市文化局長蔡詩萍（後排左4起）、中國信託文教基金會董事長馮寄台、評審團主席林平等人，與第3屆中信當代繪畫獎得獎者與入選者們合影。（記者董柏廷攝）台北市文化局長蔡詩萍（後排左4起）、中國信託文教基金會董事長馮寄台、評審團主席林平等人，與第3屆中信當代繪畫獎得獎者與入選者們合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由中國信託文教基金會主辦的第3屆「中國信託當代繪畫獎」，攜手國立台北藝術大學關渡美術館（以下簡稱關美館）共同展出，昨（13）日正式開幕。本屆競賽共632件作品投件，歷經2階段評選，最終由評審團選出19件優秀作品，即日起於關美館2至4樓展出，呈現當代繪畫在形式、敘事與媒材上的多元探索，展期至6月14日。

李芳妤〈白磁磚、花、縫隙〉（局部），壓克力、炭筆、雷射貼紙、白磁磚，184x1475.5x6公分。2025。（記者董柏廷攝）李芳妤〈白磁磚、花、縫隙〉（局部），壓克力、炭筆、雷射貼紙、白磁磚，184x1475.5x6公分。2025。（記者董柏廷攝）

中國信託文教基金會董事長馮寄台致詞時表示，「今年600多位參賽者，一半以上具備參展經驗。」獎項透過有系統地支持，除了在關美館舉辦為期3個月展覽，歷屆當代繪畫獎典藏作品都會在中信金融園區總部、重點分行公開展示。

本屆首獎由藝術家李芳妤作品〈白磁磚、花、縫隙〉獲得，其長達14公尺，結合壓克力、炭筆與磁磚等複合媒材，將日常生活中常見的白磁磚轉化為畫面結構核心。在格狀構圖與隨機重複排列的圖像之間，李芳妤構築出游移於平面繪畫與物質空間的視覺感受，再次定義繪畫與生活現成物之間的關係。

優選作品分別是張皓宇〈從水開始……接著一場模擬的敘事〉，以流動水面建構敘事，透過層層疊合的筆觸，帶領觀者進入記憶與想像交織的故事、黃冠鈞〈在與不在場的空間〉關注空間與觀看關係，以建築與室內空間為線索，營造出既熟悉又疏離的場景、黃嘉寧〈仙人掌塊（猴尾柱）〉靈感來自花市經驗，透過描繪外觀柔軟卻帶刺的猴尾柱仙人掌，引發對表象之下隱藏感知的反思。詳詢關美館官網或臉書。

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