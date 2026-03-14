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【藝術文化】國際春拍台北預展今登場 蘇富比與富藝斯各展珍品

2026/03/14 05:30

常玉〈北京馬戲〉油畫、纖維板，80.3x129.5公分，1950/1960年代作。（蘇富比提供）常玉〈北京馬戲〉油畫、纖維板，80.3x129.5公分，1950/1960年代作。（蘇富比提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國際拍賣市場迎來春季熱潮，蘇富比與富藝斯兩大拍行今（14）、明兩日在台北舉行春季拍賣預展。蘇富比以失蹤半世紀的常玉巨作〈北京馬戲〉領銜亮相；富藝斯則聚焦草間彌生、雷諾瓦等大師作品。

蘇富比表示，常玉1950至1960年代的油畫作品〈北京馬戲〉，估價達2,800萬至4,000萬港元（約新台幣1億1,420萬至1億6,314萬元），是本次春拍焦點。此作自1976年由美國私人藏家購入後，已於市面消聲匿跡近50年，蘇富比亞洲區現代及當代藝術部主席林家如指出，〈北京馬戲〉具備規模與稀有度。該作取材自中國傳統民間雜技場景，並以深藍色背景襯托純潔白馬，馬的形象反映藝術家對鄉愁與孤寂的情感投射，此作重新問世也為學界提供新證，有助於重新審視常玉於1948至1950年間旅居紐約的創作階段。

而富藝斯今年的亮點之一為草間彌生2020年作品〈心中夕暉〉，估價500萬至700萬港元（約新台幣2,039萬至2,855萬元），此作誕生於全球疫情動盪之際。另一重要拍品為印象派大師雷諾瓦約1901年創作的〈橄欖樹景〉，估價200萬至300萬港元（約新台幣815萬至1,223萬元），展現其晚年定居地中海沿岸後，對於光影與色彩的成熟掌控，其描繪橄欖樹林的作品亦極為罕見。

兩大台北預展皆免費開放參觀，蘇富比地點設於華南銀行國際會議中心，富藝斯則位於寶麗廣塲B1藝文空間，隨後作品將移師香港藝術週期間展出，並於3月29日正式舉槌開拍。

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