【藝術文化】台日青年音樂家共譜福島之聲 見證311地震後台日情誼

福島樂團音樂總監帕諾斯．卡蘭。（福島樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本福島青年管弦樂團（Fukushima Youth Sinfonietta，簡稱福島樂團）為感謝台灣於311東日本大地震的協助，邀請台北愛樂少年樂團與台北市中山堂共同擧辦「福島之聲」音樂會，由福島樂團音樂總監帕諾斯．卡蘭（Panos Karan）親自領軍，將於4月2日於中山堂中正廳演出。

台北愛樂少年樂團將參與此次「福島之聲」演出。（台北愛樂提供）

2011年311大地震後，希臘裔英國鋼琴家卡蘭創立的慈善機構「Keys of Change」，與福島當地學校合作成立福島樂團，由卡蘭擔任音樂總監。卡蘭相信音樂可以改變世界，樂團以音樂為青年啟發動力，逐年成長，過去10年來更於世界各地嶄露頭角，包括倫敦伊麗莎白女王音樂廳、東京歌劇院音樂廳、波士頓交響音樂廳及三得利音樂廳等。

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福島樂團2024年於中山堂演出畫面。（中山堂提供）

中山堂表示，福島樂團曾於2024年4月4日與中山堂合辦「諧合共鳴–跨越太平洋的青年交響樂」音樂會，感謝台灣於日本311震災重建的協助，未料演出前夕，台灣發生0403花東大地震，當天樂團一行50多人已下榻中山堂附近飯店，感受到強烈的地震威力，因此，決定此次音樂會票房盈餘將全數捐給花蓮門諾醫院，支持震災後重建與偏鄉醫療服務，也象徵311大地震後台日間跨越15年的深厚情誼與互助精神。

福島樂團此次訪台，將由身兼指揮的卡蘭與另一位指揮谷口賢記（Masanori Taniguchi）領軍，台北愛樂少年樂團則由劉柏宏、游家輔指揮，透過聯合排練與同台演出進行深度交流，為兩地青少年音樂家的未來奠定基礎與友誼。

音樂會演出曲目涵蓋古典與當代作品，包括霍爾斯特《行星組曲》第1樂章〈火星〉、普羅科菲夫《羅密歐與茱麗葉》組曲選粹與蕭斯塔科維契《第2號鋼琴協奏曲》選段。《第2號鋼琴協奏曲》特別邀請台灣傑出鋼琴新秀林灝維擔任獨奏家；此外，另將演出由指揮游家輔編曲的《四月望雨狂想曲》，以台灣熟悉的旋律象徵兩地文化交流與情誼。音樂會詳詢OPENTIX。

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