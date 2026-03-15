【藝術文化】吳念真、陳玉勳對談庶民故事 小人物如何撐起大時代

導演吳念真（右）與陳玉勳對談，咸認為「小人物」才是時代的主角。（綠光創藝提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕綠光創藝與牽猴子股份有限公司主辦的「庶民舞台──小人物說大故事」，昨（14）日由演員陳希聖主持，邀請吳念真與陳玉勳同台對談。兩人從各自創作經驗出發，談作品中的幽默與悲傷，也談如何從日常生活中挖掘「小人物」在大時代底下展現的生命力，現場不時穿插生活故事與即興笑點，讓觀眾笑聲與掌聲不斷。

吳念真表示，所謂笑話若非從生活出發就沒有意義。他回憶童年遭遇颱風，視力不便的父親誤將大龍炮當成蠟燭點燃的往事，直言「好笑的事情變得悲慘，悲慘的事情又變得好笑」，這種悲喜交織的基調深深影響其創作。談及新作《人間條件8》的退休公務員角色，他笑稱不用構思，「描寫我自己就好了。」吳念真提出「業餘生命」概念，指出現代社會從退休到過世長達30年的漫長過程，老人渴望被聆聽與重視的失落感，是其想透過劇作傳遞的同理心。

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陳玉勳則分享，他從小因害羞且脆弱的性格而不忍面對悲劇，習慣用幽默掩飾尷尬。他提到當兵經驗對其創作起點至關重要，在那裡才真正見識到外縣市各式各樣的庶民樣態，如手臂上有香菸燙痕卻情感豐富的魚販，或是看似老實卻會拿空氣槍射電線桿的流氓，這些觀察都成為他日後為平凡人寫故事的養分。針對執導風格，陳玉勳認為若優秀演員演不出感覺，導演應回頭檢視劇本；吳念真隨後補充，日本導演山田洋次曾言「導演在現場發飆就代表無能」，強調找到解決辦法才是關鍵。

講座尾聲，兩位導演亦對持續創作提出感悟。吳念真直言舞台劇能近距離感受觀眾呼吸與抽衛生紙的聲音，是極大的喜悅；陳玉勳則期許自己能像新導演般保有活力，並對73歲仍堅持親自撰寫劇本的吳念真表達敬意。目前陳玉勳執導的《大濛》正於全台戲院上映中，吳念真執導的《人間條件8》則將於4月起展開全台巡演。

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