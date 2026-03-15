【藝術文化】陸森寶生命史與歌謠修訂再出版 專書收錄46首創作

傳藝中心台灣音樂館推出《Baliwakes：風的速度，祖先的旋律》陸森寶生命史專書與同名音樂創作專輯增訂版。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館整理卑南族音樂家陸森寶的生命史與創作，推出專書《Baliwakes：風的速度，祖先的旋律—卑南族音樂家陸森寶的生平與創作》與音樂專輯《Baliwakes：風的速度，祖先的旋律—卑南族音樂家陸森寶的創作歌謠》，透過文字與聲音重新呈現其創作歷程。出版內容同時以標準族語符號系統重新標註歌詞，共收錄46首作品，希望延續部落音樂文化的記錄與傳承。

台灣音樂館曾於2007年出版《BaLiwakes跨時代傳唱的部落音符—卑南族音樂靈魂陸森寶》，留下早期重要紀錄。本次出版在既有基礎上進行修訂與補充，重新整理生命史脈絡並增補新發掘的史料。專書收錄46首創作，整理樂譜並介紹歌曲背景；音樂專輯則收錄其中45首作品，讓讀者能透過錄音理解旋律與歌詞內容。

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台灣音樂館館主任賴世哲表示，這套出版計畫也是文化部「推動台灣流行音樂經典風華再現」計畫的成果之一，距離2007年首次出版已過18年，透過補充史料與重新整理，可以更完整呈現陸森寶跨越不同年代的創作歷程，也有助於理解其在卑南族與台灣原住民族音樂史中的位置。

陸森寶為戰後台灣原住民族音樂創作者與教育者，透過創作與教學影響後輩，使卑南族歌謠得以延續，一生創作近70首歌謠，題材涵蓋部落生活、歷史記憶、宗教信仰與族群情感，其代表作〈美麗的稻穗〉長年在部落與校園傳唱，也曾在原住民族運動與校園民歌時期被視為重要歌曲。

作者孫大川表示，整理本書的起點來自長期推動原住民族音樂研究的工作，希望逐步整理傳統歌謠與祭儀音樂。他指出，陸森寶的歌曲在部落間流傳已久，蒐集資料與校訂族語拼音的過程費時，但也讓記錄更精確。本次出版亦邀集家族親友與教會成員參與錄音，保留既有錄音並新增版本，讓聲音成為延續記憶的重要媒介。

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