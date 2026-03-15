【家庭plus．徵文大拼盤】新生兒禮 送進心坎裡

圖／顏寧儀

同事、朋友家有新生兒，除了紅包以外，該送什麼樣的禮慶賀，不妨看看過來人的經驗……

圖／顏寧儀

〈絕對不會錯〉禮物列清單 親友認購

文／Hanchi（高雄市）

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在奧斯汀認識Blu沒多久後，就得知她懷孕的好消息。

剛滿23歲的Blu興奮地與我分享新生命在腹中與她的互動與交流，也開始規畫起7個月後的Baby Shower派對。

這段期間，從未有生育經驗的我正為挑選禮物而一籌莫展，突然，Blu傳來一串連結，點開後發現是她從購物平台上所列出的願望清單，她告訴我，與會的親友們可以直接從清單選出想送的禮物，不但送禮能送到心坎裡，也能減輕雙方各自的困擾。雖然少了拆禮物的驚喜感，但皆大歡喜更是實在！

清單上有奶瓶、尿布、手套、奶嘴、哺乳枕、嬰兒餐具、嬰兒玩具等，都是常見的新生兒用品，但因為非常精準地呈現準媽媽想要的品項和品牌，每項物品的價格也落在差不多的金額，所以不論是對於即將成為媽媽的Blu，或是要參與Baby Shower的我，都非常方便。

參加Baby Shower的當天，雖然我拎著的只是裝著一雙小手套的禮盒，但因為我知道，這是準媽媽想準備給新生兒的，因此，這份禮物不用懸掛著擔憂與猜測，絕對是最適合的禮物了！

〈最貼心禮物〉比起新生兒 媽媽更需關注

文／朱家賢（新北市）

當年孩子剛出生，家裡幾乎被各種「新生兒必備品」塞滿：奶瓶、搖鈴、學習水杯、超小尺寸的連身衣，還有3種不同品牌的尿布。那時看起來都好可愛、好實用，結果沒幾個月，全都被收進櫃子深處。現在回頭看，那些禮物更像是新手父母的收藏展，漂亮但沒幫上什麼忙。

真正讓我記得的，是一位朋友送來的一盒小蛋糕。她說：「這不是給寶寶的，是給媽媽的。」那時我太太剛坐完月子，整天哄孩子，幾乎沒時間坐下來吃頓飯。那天深夜，孩子終於睡著，她拆開那盒蛋糕，拿小叉子輕輕挖一口，像在品嘗一種久違的安靜。

那份甜，不只是蛋糕的味道，而是她終於能有一刻，屬於自己。這一刻，她不需要哄睡、不需要換尿布、不需要考慮下一餐，像是從連續幾個星期的疲憊裡，偷出來的一片小天地。

所以現在每次朋友家有新生兒，我都不再送尿布或衣服了。我會挑一盒好吃的甜點，附上一張小卡，寫著：「等寶寶睡著後再打開。」因為最貼心的禮物，是讓媽媽能暫時停下，享受片刻屬於自己的時間。

〈過來人經驗〉奶瓶消毒鍋 陪著成長

文／江宜貞（新北市）

當年孩子剛出生，收到朋友送的一台奶瓶消毒鍋。說實話，一開始還有點懷疑，心想：「真的需要嗎？」結果用了幾天，我才明白，這簡直是新手爸媽的救星。

每天要洗5、6支奶瓶，還要燙開水消毒，光想就頭大。自從有了消毒鍋，只要把奶瓶放進去按個按鈕，等一會兒就消毒完成，還能烘乾，省下了無數夜晚的手忙腳亂。

更棒的是，它的實用性不只嬰兒期。寶寶長大上幼稚園，還能用來烘水壺、餐具，甚至偶爾烘一些小瓶罐。每次看到它依然安靜地待在廚房角落，我都覺得那份禮物真是太貼心了──不是一次性的浪漫，而是一份可以用好幾年的心意。

我常跟朋友說，如果想送新生兒禮物，不妨考慮這種「可以陪伴媽媽和孩子一起成長」的東西。它不只是解決實際問題，還在日復一日的生活中提醒媽媽：「妳辛苦了，這裡有人替妳分擔。」真心覺得，奶瓶消毒鍋，絕對是新手媽媽收到的最棒禮物之一。

〈要精挑細選〉尿布禮 沒創意卻實用

文／予晨（嘉義縣）

在還沒生小孩前，覺得送紅包、尿布很沒有創意，因此當時送的彌月禮可說是千奇百怪，如相框、毯子、新生兒衣服、安撫椅等，每次都想破頭，就是不想送最沒創意的尿布。

當我的孩子出生時，收到最多的彌月禮就是尿布，這也讓原本空蕩蕩的房子，在短短時間內就被尿布塞滿了，原以為這些尿布會用很久，殊不知不到半年時間就用罄，只剩下較大尺寸的尿布。

尿布雖然很實用，但因為小孩的皮膚十分敏感，某一些品牌讓孩子起尿布疹，但礙於家裡還有很多彌月尿布，所以就塗抹屁屁膏撐過那段時光。對於這些問題尿布就被我們列為拒絕往來戶，不再購買。

也因為這段經驗，當親友有新生兒時，我再也不猶豫──送的彌月禮只會是那款讓我孩子舒適的尿布。原來，最沒創意的禮物，往往也是最貼心、最實用的。

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