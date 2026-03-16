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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】進歌劇院前先遊走城市 打破舞台界線沉浸式參與《浮聲之城》

2026/03/16 05:30

樂團依不同器樂聲部由舞台延伸進觀眾席，觀眾可一邊聽音樂一邊遊走靠近演奏者。（台中國家歌劇院提供）樂團依不同器樂聲部由舞台延伸進觀眾席，觀眾可一邊聽音樂一邊遊走靠近演奏者。（台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當「沉浸式」體驗成為流行，愈來愈多製作試圖打開劇場更多可能性，除了需要帶頭顯的VR或XR作品外，有些不需太多新媒體輔助的沉浸式體驗，有時反而更具臨場感或參與感，就像即將於3月底在台中國家歌劇院推出的「浮聲之城」音樂會。

「浮聲之城」音樂會前半段先引導觀眾走進城市。 （台中國家歌劇院提供）「浮聲之城」音樂會前半段先引導觀眾走進城市。 （台中國家歌劇院提供）

這個製作的核心源於美籍華裔作曲家黃若的交響作品《浮聲之城》。目前定居紐約的黃若成長於中西文化交融的環境，作品時常關注身分認同、都市化與自然失衡等主題，他認為音樂是生命、呼吸與律動，也是空間、時間、色彩和聲音的多維度體驗，「浮聲之城」音樂會便是在他自創的多維主義（dimensionalism）技法概念下，分為遊走於城市與進入音樂廳2個階段。

國台交昨（15）日於台中國家歌劇院演出《安魂曲》獲得滿堂彩，其中有一段off stage，一般安排在後台，但指揮水藍特別將小號排在兩側觀眾席的包廂，讓觀眾感受到十足的沉浸感。而即將登場的《浮聲之城》，也是由國台交在這個大劇院演出，屆時，樂團將依不同器樂聲部散置在舞台與觀眾席，是真正沉浸式的考驗。（記者凌美雪攝）國台交昨（15）日於台中國家歌劇院演出《安魂曲》獲得滿堂彩，其中有一段off stage，一般安排在後台，但指揮水藍特別將小號排在兩側觀眾席的包廂，讓觀眾感受到十足的沉浸感。而即將登場的《浮聲之城》，也是由國台交在這個大劇院演出，屆時，樂團將依不同器樂聲部散置在舞台與觀眾席，是真正沉浸式的考驗。（記者凌美雪攝）

也就是說，音樂會前半場，觀眾必須先走進城市，打開以手機下載的專屬App，在城市遊走約半小時，過程中，每個人的App會播放《浮聲之城》不同聲部樂器的演奏片段，有機地交織成一首交響樂，彷彿眾人在城市同步呼吸的脈動與旋律。這個《浮聲之城》的數位錄音，是由BBC愛樂管絃樂團預錄成11條音軌，每一軌對應一個樂器聲部。

觀眾在遊走過程中，可能一段時間會聽到小提琴第一部10小節，接著大提琴第三部8小節，然後可能同時間走在你旁邊的人播出的是法國號旋律，每個人播的音樂都是隨機，這樣會有機地變成一首交響曲。

城市遊走階段結束後，下半場進入歌劇院變身的超級大舞台，欣賞由指揮張致遠帶領國立台灣交響樂團現場演奏的《浮聲之城》，特別的是，樂團是依不同聲部分散在大舞台與2樓觀眾席，觀眾可以在其間自由穿梭於各項器樂聲部之間，感受音樂的包覆、打破舞台的界線和觀眾席的視野。

這個極富新鮮感的音樂體驗，觀眾的參與度超級高，彷彿在音樂中與城市的脈動同步呼吸；但對現場演出的樂團與指揮來說，只有部分聲部在舞台上，其他聲部會散落在觀眾席，如何完美呈現？可說挑戰性非常高。

「浮聲之城」由台中國家歌劇院與英國曼徹斯特國際工房、美國紐約林肯中心等場館共同製作，2024年於英國曼徹斯特首演，至今已於紐約、倫敦等多個城市巡演過。超過10萬名觀眾在不同城市的大街小巷穿梭，眾人讓聲響層層交疊，透過觀眾的移動再創交響樂。3月28、29日在「台中城內」演出4場，詳詢OPENTIX。

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