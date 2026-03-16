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【藝術文化】逆向回溯理解愛的流失 《倒數婚姻》高雄台中演出

2026/03/16 05:30

【藝術文化】逆向回溯理解愛的流失 《倒數婚姻》高雄台中演出《倒數婚姻》男女主角的女兒以人偶形式登場，隱喻孩子在離異夫妻之間彷彿沒有靈魂、被物化的籌碼。
（故事工廠提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故事工廠現象級作品《倒數婚姻》第2輪巡演，繼台北站場場完售後，上週末於桃園演出一樣售罄，因此，故事工廠決定，5月高雄場及6月台中場都加開場次。

「我們的婚姻，從哪裡開始出了錯？」《倒數婚姻》採「完全倒敘」的手法，從一對正在鬧離婚的夫妻，猶豫是否簽字的當下開始，一幕幕回溯婚姻中的各個場景，試圖抽絲剝繭找出兩人間的衝突、出軌、犧牲與妥協等各種問題，最後竟回到相戀的起點。

編導黃致凱認為，「倒數」既象徵婚姻走向臨界點，也是一場重新理解愛如何流失的過程。舞台設計透過層層退景與時間感音樂鋪陳，使觀眾彷彿走進角色記憶，在情緒的堆疊中看見日常如何改變兩人的距離。

劇中男主角的初戀情人「又真」說過一句話：「如果人生可以像料理包一樣永遠都不走味，那該有多好。」但婚姻關係不可能像料理包一樣照著比例就能一直維持同一個味道。能一輩子相知相惜的伴侶多令人羨慕，這應該是很多走不到老夫老妻的伴侶們認為是奢望的幻想，《倒數婚姻》也許能有一些啟發。或也因此，《倒數婚姻》自2023年首演起即創下7縣市巡演場場爆滿紀錄，從婚姻崩解的臨界點出發，逆向推回兩人相愛的起點。

《倒數婚姻》5月9日在高雄衛武營演出2場；6月27、28日在台中歌劇院大劇院各演出1場。詳詢TixFun。

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