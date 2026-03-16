【藝術文化】「頂樓加蓋」跨域展演 拆解鐵皮下的城市邊緣

〈疊加城市〉（左）木棧板、文化石、鐵網、紅磚、圓木、黑鐵方管、黃金葛、石綿浪板、錄像，120x110x150公分；〈向光植物〉（右下）動力裝置、鐵皮、沙漠玫瑰，250x20x20公分。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由界址創作（Boundary Creative）策畫的藝術計畫「棲居於城市之上的島嶼—頂樓加蓋」，結合展覽、動態演出與紀實影像，由重田誠治、黃萱軒、許庭禎共同策畫，他們透過田野調查與藝術轉譯，探討頂樓加蓋做為城市中的特殊空間狀態，反映出不同時代的經濟、居住需求以及體制邊緣的生活樣貌。

導演重田誠治受訪時表示，頂樓加蓋與公寓之間存在一種如同「寄生」的關係，這種人為長出的鐵皮空間讓他感到好奇。他指出，「在田野調查過程中發現，頂樓加蓋的住民常形容該處是『離天空最近』的地方，陽光曝曬強烈，卻也因此擁有在城市中難得的休憩角落。重田誠治曾研究日本劇作家坂手洋二探討繭居族與極小空間關係的劇作《屋根裏》，此次計畫可視為其關注議題的延伸，將台灣特有的頂加現象視為一種不斷變動且不穩定的空間。

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影像統籌許庭禎受訪時說明，在田調過程中訪談了房仲、租客以及購買頂加的屋主。他觀察到，頂樓加蓋的客群相較於一般樓層住戶，擁有更多對於空間規畫的實現權，例如享有寬闊的天台或接近飛機起降的視覺體驗，紀實影像之一《穿堂風》，特別捕捉風水與住客之間的關係，探究被主流建築法規視為多餘的空間，卻是住客生活體感的核心。

劇作家黃萱軒分享，動態演出將在展覽空間內進行，帶來「側寫城市邊緣人的眾生相」包含試圖與外界連結的種植者、與家庭關係不和諧的少女，以及一群在頂加天台共享祕密的人們。黃萱軒指出，頂加空間的隱私與公共界線模糊，希望透過劇本探討這類既存空間在人類記憶中的樣態。

展覽透過裝置作品、採訪人聲、動力裝置與錄像影片還原頂加場景，即日起至3月29日在軟輪畫廊免費登場；動態演出將於3月21、22日舉行。詳詢界址創作臉書專頁。

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