【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／七等生的有葡萄的麵包

◎朱宥勳

◎朱宥勳

不管什麼食物，用七等生的筆調來寫，看起來都很難好吃。畢竟，七等生這樣一位現代主義傾向濃烈的作家，是不太考慮讀者感受的。名作〈我愛黑眼珠〉主角李龍第，開場買了「兩個有葡萄的麵包」給妻子。結果到故事中段，他卻為了拯救一名陌生女子，裝做不認識自己的妻子，還把麵包餵給陌生女子。比起小說可能的哲學意義，我更好奇的是：

「有葡萄的麵包」到底是什麼東西？

不是，想這幹嘛？追求深度的文藝青年朱宥勳說。

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可是我真的好在意啊。

從文本線索來看，可能是鑲有葡萄乾、尺寸小於等於菠蘿麵包的品項。畢竟這兩個麵包最後被放進了口袋，應該不會是以半條為單位銷售的吐司。在小說裡，這兩個麵包是核心的象徵物，代表了「李龍第把對妻子的情感，轉交給陌生女子」。

為什麼「有葡萄的麵包」足以堪當象徵重任呢？這就要稍微回到時代背景來看了。2026年的我們，已經很習慣大街小巷都有麵包店，「麵包」並不是什麼矜貴的食物。然而，台灣開始普遍出現「麵包店」，卻是在1960年代，美國小麥大量進口之後。〈我愛黑眼珠〉發表於1967年。可以想見，那時的人讀到「有葡萄的麵包」這幾個字，心裡浮現的大概不會是「明天早餐輕鬆吃吃的東西」，而是「有點洋派有點新潮」的點心――或許，就跟2026年的我們，心目中的「馬卡龍」或「達克瓦茲」差堪比擬吧。並不是貴到吃不起，但也有點脫離日常的高級感。

至於那兩個麵包好不好吃呢？全篇總共只有兩次，提到麵包的口味及口感。第一次李龍第不認妻子，專心餵陌生女子麵包，說：「麵包沾溼了反而容易下咽。」第二次則是晴子落水，李龍第終於落淚。陌生女子說：「我吃到了眼淚，有點鹹。」李龍第則回答：「這表示它衛生可吃。」天亮雨停之後，兩人就此別過，連悖德的愛情關係都沒有。也就是說，只為了一段萍水相逢關係，李龍第三次不認自己的妻子，逼到妻子跳入滔天洪水。

看起來是不是超級難吃的？不管是就味覺而言，還是就感覺而言。

那就對了。這就是七等生的況味。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

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