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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】家庭教育 別外包

2026/03/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林彥佑

前幾天一位年輕老師帶著些許無奈跟我分享。她說，放學時分，家長匆匆忙忙地把孩子接走，臨走前丟下一句：「老師，那個作業訂正的事，妳直接幫我跟安親班老師講，我趕著去開會。」老師愣在原地，手中還拿著準備要跟家長交辦的聯絡簿。

這種「外包現象」，似乎正悄悄地在現代校園裡蔓延。

身為老師，我們當然願意與安親班合作，但那一刻，我感受到的是家長在教養位置上的責任退卻。當家長把親師溝通的橋梁也外包給安親班時，孩子接收到的訊息是：我的學習與行為，是老師與安親班之間的買賣，與爸爸媽媽的關心無關。

現代家長可能正處於職場高壓，每天被進度追著跑，導致他們習慣將生活切割成一個個待辦事項。既然付了錢給安親班，就希望那是「一站式服務」，包括作業、聯絡簿、考試，甚至品格與行為的養成。然而，這卻忽略了，教育最動人的部分，往往存在於那些看似「沒效率」的軟實力──親情互動。

在國小老師的圈子裡，流傳著一個令人哭笑不得的公式：「5+2=0」。意思是在學校努力引導5天，好不容易建立的常規、讀書習慣與禮貌，只要放假兩天回家，孩子就像被重置（reset）一樣，週一回來全部打回原形。尤其在寒暑假等長假更為明顯，正所謂「夏日失學」（summer learning lose）。這種情況，最常出現在「補償型」或「完全放任型」的家庭中。有些家長因為週間忙碌，覺得虧欠孩子，週末便報復性地讓孩子沉溺於電子產品，或是不再要求任何基本生活規範，也因此，間接導致孩子間的各種雙峰情況。

當孩子發現學校要求的「認真」，在週末可以換成「隨便」，他們會產生認知的混淆。這不是「能不能」做到的問題，而是孩子發現家長並沒有把學校教的價值觀「當成一回事」。其實，孩子需要的不是多麼豐富的週末行程，而是家庭與學校之間，那道隱形卻堅固的價值防線。

站在老師的角度，我覺得有幾件「即使很忙也能做到」的小事：

1.每天5分鐘的覺察對話：父母不問「作業寫完沒」，改問「今天在學校有什麼感覺？」這是在實踐SEL（社會情緒學習）中的自我覺察。只要5分鐘，讓孩子知道他的情緒是被看見的，而非只有「進度」被關注。

2.睡前的一場鼓勵：即使孩子在安親班待到很晚，睡前幫他蓋被子時，簡單說一句：「今天老師說你訂正很認真，媽媽覺得你這種負責任的態度很棒。」這不是為了檢查結果，而是放大他努力的「過程」。

3.堅持一個「家庭小儀式」：無論是週日的晚餐，或是一起整理書包的時刻。在這個儀式裡，家長不是管理者，而是夥伴。讓孩子感受到，有些責任是安親班買不到的，那是我們家專屬的默契。

其實，老師要的真的不多。當我看到聯絡簿上，家長不只是簽個名，而是補上一句：「老師，謝謝提醒，昨晚我們有針對這點討論一下。」或者，當家長主動跟我說：「這兩天他情緒比較不穩，可能是我太忙疏忽了，我會多觀察。」這種「願意承擔」的姿態，會讓老師深受感動。因為這代表家長沒有把孩子「外包」出去，而是把老師視為共同作戰的盟友。

我始終堅持，「教育」不單單是「學校教育」，也包括了最重要的「家庭教育」，當家庭多承擔一些功能，社會就能減少一些問題。當孩子的家庭功能健全，孩子變壞的可能性一定微乎其微。

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