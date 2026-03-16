【家庭plus．生活大補帖】小小勉強 大大改觀

圖／swawa.com

文／劉彥蘭

平日的工作忙碌，雖然心裡明白生活需要一些滋潤，但總是不願意費力去改變，總覺得休息就好。於是，我一次次找理由婉拒教會姊妹們每月一次的插花課。

有一次，我終於勉強答應參加。臨近週六，我仍想找藉口逃避，但既然答應了，就不願做一個信口開河的人，心裡暗暗決定就放空這兩小時吧。

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沒想到，一踏入教室，迎面而來的是滿室花香與繽紛色彩。桔梗、雛菊、玫瑰、蕨類，還有許多我第一次見到的花卉。老師溫柔的引導下，氣氛愉快而輕鬆。從整理、分類開始，再到教學、塑型，學習螺旋法，利用手掌的虎口，我竟在指導中完成了人生第一束新娘捧花。

原本抗拒的心情，竟在花草間悄然轉化。我從拒絕到喜愛，因為插花藝術為我乾枯的日常注入了美學的滋潤。

生活有時確實需要一點「勉強」的推動，找到生活的新元素。當我願意勉強自己改變，遠離舒適圈，僵硬的心也逐漸柔潤起來，原本枯乾的生命，也因著花草的陪伴而重新綻放。

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