【家庭plus】我家的餐桌

圖／黃莛喻

共餐人數：4人

菜色說明：難得兩位小大人要在家用餐，指定想吃虱目魚，所以香煎虱目魚肚。先用中小火將魚皮朝下煎至金黃酥脆，再翻面煎熟魚肉，這可是帥弟的最愛，光這道可以一碗白飯配上整片魚肚，看他吃得津津有味；蒸蛋也是家裡的熱門菜，簡單用兩顆雞蛋倒入橄欖油、醬油、少許鹽巴及些許的胡椒粉調味，蒸個9分鐘起鍋，還飽和著湯汁，拌飯吃，像極了丼飯；面對挑食的小大人，高麗菜是最受歡迎的，高麗菜炒豆皮也是家常菜之一；最後湯品以排骨、玉米、大黃瓜、貢丸一起下去煮，有點像火鍋湯底，之前想省時間偷吃步煮的大雜燴湯，沒想到這道也是家人最捧場的一道菜。讓人有滿滿的幸福感，就是和家人一起參與食材的準備到烹煮的過程。（文、圖／黃莛喻）

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