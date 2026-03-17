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【藝術文化】國台交歐陽慧剛偕水藍衝高雄會樂迷 新樂季聚焦北歐

2026/03/17 05:30

國台交首席客席指揮水藍（左）與團長歐陽慧剛一起到高雄會樂友。（記者凌美雪攝）國台交首席客席指揮水藍（左）與團長歐陽慧剛一起到高雄會樂友。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕今年正式邁向第2個80年的國立台灣交響樂團，與合作多年的首席客席指揮水藍簽訂續約3年，亦即自今年起至2028年，水藍將繼續為國台交的聲音掌舵，時值水藍返台指揮樂團演出期間，國台交另一位舵手歐陽慧剛團長，特別邀水藍一起到高雄舉辦樂迷分享會，同時介紹樂季接下來的節目亮點。

【藝術文化】國台交歐陽慧剛偕水藍衝高雄會樂迷 新樂季聚焦北歐水藍（前排左）與國台交合作逾10年，今年再度續約3年。
（記者凌美雪攝）

曾任丹麥哥本哈根愛樂樂團首席指揮多年的水藍，為國台交2025/26策畫了「北歐樂季」，聚焦多位北歐知名作曲家的作品，其中，即將於3月20日在衛武營登場的「NTSO水藍，沃格勒與國台交」，即包含西貝流士、艾爾加及尼爾森等作曲家的代表曲目。

水藍說，相較之下，國人或許對尼爾森相對陌生，其實他是丹麥百元鈔上使用的頭像，對丹麥人的重要性可想而知。

談到與國台交長年來的合作，水藍表示，能與同一個樂團持續同行，是難得而珍貴的經驗，雖然總有一天會「分手」，但水藍以「結婚」來形容與樂團的關係，「長時間的合作，讓彼此之間形成一種不需要多說的默契。」水藍說，「國台交是一個願意不斷成長、面對挑戰的樂團。」當合作跨越時間，音樂便不再只是完成一場場演出，而是共同走過的一段路。

去年才接掌國台交的歐陽慧剛則透露，時常會聽到團員們聊天時提到「水藍要來了」的關鍵字，除充滿期待，也意味著對於音樂表達上遇到的挑戰，水藍來就可迎刃而解。

歐陽慧剛說，自己有很多朋友在不同樂團，談到指揮或團長跟團員之間的關係是「很微妙」，但國台交團員對水藍的期待，「感覺好像水藍給每位團員都塞了紅包那樣，彼此之間有一種無可取代的信任感，讓我很好奇這種關係是如何產生的？」水藍則表示，這種信任其實很重要，才能隨時迎接新的挑戰，一起克服難關。

談到由學校教職轉任團長職接近1年，歐陽慧剛則笑稱，如同「極限運動」，需要在藝術理想與現實條件之間不斷尋找平衡。擁有悠久歷史的國台交，在持續追求藝術品質的同時，也始終希望讓音樂更貼近民眾，讓更多人能夠走進音樂廳、接觸音樂。

歐陽慧剛說，國台交是全民的樂團，未來將持續透過各種樂友交流活動，讓音樂不僅存在於演出當下，也存在於長時間的陪伴中，讓聲音與記憶慢慢累積，成為樂團與觀眾共同走過的風景。

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