【藝術文化】法國凱布朗利博物館館長訪台 將攜手屏美館推雕像展

凱布朗利博物館館長卡薩（左）與故宮院長蕭宗煌一同欣賞故宮國寶。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮去年赴法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦的「龍」展，於今年3月1日圓滿閉幕，法方館長艾曼紐爾．卡薩（Emmanuel Kasarhérou）親自護送故宮國寶文物返台，於昨（16）日在故宮北院與台灣媒體見面，同時預告該館將與台灣其他文化館所合作的新計畫。

故宮院長蕭宗煌（左4）陪同凱布朗利博物館館長卡薩（中）參觀順益台灣原住民博物館，順益博物館館長游浩乙（右4）親自接待。（故宮提供）

故宮院長蕭宗煌表示，響應「2025歐洲台灣文化年」，院藏文物先後赴捷克與法國展出，讓台灣文化底蘊在歐洲大放光彩。「龍」展去年11月開幕即大排長龍，全期共吸引14萬人次，除展出多件故宮國寶級文物外，亦有法國尼斯亞洲藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館和賽奴奇亞洲博物館等共襄盛舉，展現故宮與法國文化界深厚的交流基礎。

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凱布朗利博物館由法國前總統席哈克任內規畫成立，致力建構全世界各民族多元文化藝術平等對話的平台，過去也曾經在台灣辦過多項展覽，包括於故宮南院辦理的「面具精品展」，以及在南美館造成轟動的「亞洲的地獄與幽魂」，可說是台法文化交流最重要的伙伴。因此，這次卡薩館長來台，除將再訪南院，也將造訪屏東縣立美術館、台東的國立台灣史前文化博物館，以及擁有豐富海洋原住民族文化的蘭嶼，期待很快再見到凱布朗利博物館與台灣文化界的精采合作。

卡薩館長表示，凱布朗利博物館於2006年開館，台灣可以說是全世界第一個在該館開館前就展開合作接觸的國家，台灣對該館可說意義重大。特別感謝此次故宮於「龍」展策畫過程中的大力協助，促成5年來同一展廳內最受歡迎的展覽，更期盼能延續與故宮的合作關係，將展覽再帶來故宮北院或南院。凱布朗利博物館除將於今年底在屏東辦理雕像展，也正與國家攝影文化中心洽談合作中，此次來台一系列參訪，希望能進一步將台灣原住民文化搬到巴黎，讓台法交流持續向未來邁進。

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