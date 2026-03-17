【藝術文化】春藝第9部自製歌劇 高市交波希米亞人6月登衛武營

高雄市交響樂團2026年再推出春藝第9部自製歌劇作品《波希米亞人》。 （高雄春天藝術節提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市交響樂團自製歌劇《波希米亞人》，6月底將在衛武營熱鬧登場。高市文化局表示，高雄春天藝術節自2015年推出自製歌劇以來，陸續製作《魔笛》、《茶花女》、《卡門》、《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》、《愛情靈藥》、《托斯卡》與《弄臣》等作品，今年再推出第9部旗艦歌劇《波希米亞人》，由高雄市交響樂團製作，重現這部經典之作。

《波希米亞人》為義大利作曲家賈科莫．普契尼38歲時完成的代表作之一，也是全球歌劇院上演率最高的歌劇之一，全劇以巴黎年輕藝術家群體的友情與愛情為主軸，旋律動人、情節感人，著名詠嘆調包括〈你那冰冷的小手〉、〈人們都叫我咪咪〉與〈眾人皆醉我獨醒〉，深受樂迷喜愛。

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高市文化局指出，今年製作邀請導演尤莉亞．蘭厄德領軍，國內外聲樂家共同參與演出，包括特邀來台的韓國男中音丁一憲，優異聲樂演唱家范孟帆、陳翰威、羅俊穎、陳集安，與擔任重要和聲角色的合唱團微行星聲樂藝術工房、世紀合唱團，卡司陣容堅強。

節目門票即日啟售，至4月1日前早鳥7折優惠，除早鳥優惠外，也推出文化幣青年優惠票及65歲以上長者5折敬老票，演出將於6月26日、28日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場，詳詢OPENTIX。

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