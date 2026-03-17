自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 高自芬／忍者為你涮涮鍋 － 甲賀流私房小廚的夜焰

2026/03/17 05:30

圖◎吳怡欣圖◎吳怡欣

◎高自芬 圖◎吳怡欣

天亮以後，會有多少人奔馳在古都的街道呢？

京都馬拉松前夕，逛完街從地鐵三条站出來，天色已經全暗了。旅舍的巷口小店亮起紅燈籠，搖搖晃晃；我走過去，又旋回來，掀開寫著「甲賀流」幾個大字的暖簾，踏進玻璃門霧霧的小餐館。

「いらっしゃいませ！」

頭髮蓬蓬的男生笑咪咪為我拉來高凳子。「どうぞ！」幾坪大的火鍋店隨時都很擁擠，但即使客滿，店家也能想辦法挪出空間。我爬上椅子，候位空檔注文了しゃぶしゃぶ海鮮鍋，看看滿牆的手寫小菜單：

黑白配海鮮沙拉 500円

蒲燒鰻 780円

納豆歐姆蛋 480円

榮螺 580円

活鯛 680円

生鮮章魚 680円

鰯仔刺身 580円

青魽薄切 680 ……

要不要點一杯加了柚子、山椒的新口味啤酒呢？忽然，一身黑衣黑褲的老闆閃過來，扭開我面前小火爐的瓦斯，焰火剎那間竄高。

「京都的冬天冷進骨子裡，吃個熱鍋吧！」

說著，老闆用長筷夾入白蘿蔔做湯底，「是聖護院的『大根』喔。」那笑容好像說：「我等你好久了！」深夜食客的談笑聲填滿了這間店，而且都說著中文；原來，都是明天要參加京都馬拉松的選手。

上海來的一對年輕人坐我隔壁桌，「您好！」漂亮的京片子在小空間特別響亮。為了準備京都馬拉松，還是研究生的他們持續練跑，「好像，流汗以後變得更輕快……」我想像年輕的軀體在賽道上奔騰，如駿馬馳騁，那是多美的風景。

啊──過一會兒，他倆著急地回頭來找掉在地上的鑰匙，找到了，揮揮手離開。

再跳過去一桌是台南來的兩位熟男，第二次參加京都馬拉松，頸圈圍著上次大會贈送的花毛巾，低頭嗑鍋。只是為自己而跑啦，他們笑著，邊跑邊放空。輕輕跟我點點頭。

夜更深了，門拉開，又進來兩個漢子，一高一矮，客氣地和我鄰桌而坐。「我們是兄弟，」高個兒自我介紹，「蒙古來的，我是哥哥叫做『山』。」另一個男生指著自己胸口，「我是弟弟叫做『河』；在美國讀書時室友是台灣人呢。」內蒙山河壯麗，他們是呼和浩特南麓的大青山，與長年不凍的哈拉哈河嗎？我複誦著「山」、「河」的蒙古文，發音好像都不太準。

熱鍋開始搖滾了。

橘色蟹殼、鯛魚片、黑木耳、豆皮、竹輪在沸沸湯水中歡呼，迴旋共舞。舀一口湯，嘴裡漫開一股溫潤，「嗯……」我忍不住發出讚歎。老闆加碼送上一片片白嫩松茸，聊起他的出身，滋賀縣甲賀才是他餐飲旗艦店的據點，鼎盛時期，一天兩千來客呢。

我知道！甲賀是忍者的故鄉！以前旅居琵琶湖畔時，曾經搭JR草津線去甲賀市，看「甲賀流忍者檢定」，參加者要通過一道道機關考驗才行。老闆笑了，對呀，我小時候曾幻想要當忍者，穿著黑衣、手甲、襠高袴，套上頭巾、腳絆、口鼻罩，出沒忍術屋敷，快速編好竹梯、翻牆，在水上飛奔，一轉身射出手裡劍，趁機脫逃──誰知道啊，後來喜歡上料理，變成餐廳老闆。

鍋子的焰火嘶嘶噴響，裊裊白煙慢慢昇騰，空氣中飄盪著一股鮮甜。我咂咂嘴，好像嘗到酸、甜、苦、鹹之外的第五大味覺「鮮味（うまみ）」。據說，是魚肉類含有的「肌苷酸」，也就是我們常說的「肉味」，令人感受到這份愉悅的「旨味」。

餐點好吃兩成靠技術，八成靠素材，老闆說。投入餐飲業後，我抱著磨練料理的決心，融合食材與技術，打造甲賀流獨特的風格；也希望能將自己的人生經驗，透過料理展現。「只要十個人中有一個人成為常客，生意就能做起來呦。」老闆對每一桌客人都很慷慨，一直加菜，就像古代的忍者一樣，不但機動力強，要什麼有什麼，隨切隨煮，又有祕密武器（松茸）助陣，讓你吃得腮幫子鼓鼓的，心情愉快。

這是一種什麼滋味呢？

用海貝、鮮魚、青蔬、菇類製成的高湯──多層次、富變化，有如甲賀忍者的宅邸，乍看之下，外觀像一棟單層農舍，進入後卻發現其實它是三層樓建物，內部隱藏許多巧設的陷阱：帶有旋轉機關的木門、活板門和懸掛式梯子、暗器等等；正如每個人眼前的熱湯，流動中激發生命本源的風味，盤旋著日常與驚喜、複雜和渾沌，某一剎那，孕育了新的機緣，誕生了新的時間。我忍不住想，萍水相逢的旅人隔著熱鍋飄搖的白霧用餐，一起聽過了滾水聲，就是同伴了。

天亮後，他們將以西京極綜合運動公園為起點，平安神宮的大鳥居前為終點，分齡分組，跑過天龍寺、仁和寺、龍安寺、金閣寺、上賀茂神社、下鴨神社、銀閣寺等七大世界文化遺產附近，把潛藏的體能發揮到極致，完成大約四十二公里的馬拉松競賽。有時歡呼，有時流汗，一路從微暗的晨曦奔向明亮天光，或許，人生的歡愉盡在這條通道之中。

我掀開暖簾踏出店門，想起剛剛老闆說，冬天的京都只有寒冷而已，不太適合女人獨自旅行喔，但隨時，你可以在這個角落有溫暖。

回頭望望，老闆只是呵呵笑：「歡迎再度光臨！」●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章