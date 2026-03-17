【自由副刊】 高自芬／忍者為你涮涮鍋 － 甲賀流私房小廚的夜焰

圖◎吳怡欣

◎高自芬 圖◎吳怡欣

天亮以後，會有多少人奔馳在古都的街道呢？

京都馬拉松前夕，逛完街從地鐵三条站出來，天色已經全暗了。旅舍的巷口小店亮起紅燈籠，搖搖晃晃；我走過去，又旋回來，掀開寫著「甲賀流」幾個大字的暖簾，踏進玻璃門霧霧的小餐館。

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「いらっしゃいませ！」

頭髮蓬蓬的男生笑咪咪為我拉來高凳子。「どうぞ！」幾坪大的火鍋店隨時都很擁擠，但即使客滿，店家也能想辦法挪出空間。我爬上椅子，候位空檔注文了しゃぶしゃぶ海鮮鍋，看看滿牆的手寫小菜單：

黑白配海鮮沙拉 500円

蒲燒鰻 780円

納豆歐姆蛋 480円

榮螺 580円

活鯛 680円

生鮮章魚 680円

鰯仔刺身 580円

青魽薄切 680 ……

要不要點一杯加了柚子、山椒的新口味啤酒呢？忽然，一身黑衣黑褲的老闆閃過來，扭開我面前小火爐的瓦斯，焰火剎那間竄高。

「京都的冬天冷進骨子裡，吃個熱鍋吧！」

說著，老闆用長筷夾入白蘿蔔做湯底，「是聖護院的『大根』喔。」那笑容好像說：「我等你好久了！」深夜食客的談笑聲填滿了這間店，而且都說著中文；原來，都是明天要參加京都馬拉松的選手。

上海來的一對年輕人坐我隔壁桌，「您好！」漂亮的京片子在小空間特別響亮。為了準備京都馬拉松，還是研究生的他們持續練跑，「好像，流汗以後變得更輕快……」我想像年輕的軀體在賽道上奔騰，如駿馬馳騁，那是多美的風景。

啊──過一會兒，他倆著急地回頭來找掉在地上的鑰匙，找到了，揮揮手離開。

再跳過去一桌是台南來的兩位熟男，第二次參加京都馬拉松，頸圈圍著上次大會贈送的花毛巾，低頭嗑鍋。只是為自己而跑啦，他們笑著，邊跑邊放空。輕輕跟我點點頭。

夜更深了，門拉開，又進來兩個漢子，一高一矮，客氣地和我鄰桌而坐。「我們是兄弟，」高個兒自我介紹，「蒙古來的，我是哥哥叫做『山』。」另一個男生指著自己胸口，「我是弟弟叫做『河』；在美國讀書時室友是台灣人呢。」內蒙山河壯麗，他們是呼和浩特南麓的大青山，與長年不凍的哈拉哈河嗎？我複誦著「山」、「河」的蒙古文，發音好像都不太準。

熱鍋開始搖滾了。

橘色蟹殼、鯛魚片、黑木耳、豆皮、竹輪在沸沸湯水中歡呼，迴旋共舞。舀一口湯，嘴裡漫開一股溫潤，「嗯……」我忍不住發出讚歎。老闆加碼送上一片片白嫩松茸，聊起他的出身，滋賀縣甲賀才是他餐飲旗艦店的據點，鼎盛時期，一天兩千來客呢。

我知道！甲賀是忍者的故鄉！以前旅居琵琶湖畔時，曾經搭JR草津線去甲賀市，看「甲賀流忍者檢定」，參加者要通過一道道機關考驗才行。老闆笑了，對呀，我小時候曾幻想要當忍者，穿著黑衣、手甲、襠高袴，套上頭巾、腳絆、口鼻罩，出沒忍術屋敷，快速編好竹梯、翻牆，在水上飛奔，一轉身射出手裡劍，趁機脫逃──誰知道啊，後來喜歡上料理，變成餐廳老闆。

鍋子的焰火嘶嘶噴響，裊裊白煙慢慢昇騰，空氣中飄盪著一股鮮甜。我咂咂嘴，好像嘗到酸、甜、苦、鹹之外的第五大味覺「鮮味（うまみ）」。據說，是魚肉類含有的「肌苷酸」，也就是我們常說的「肉味」，令人感受到這份愉悅的「旨味」。

餐點好吃兩成靠技術，八成靠素材，老闆說。投入餐飲業後，我抱著磨練料理的決心，融合食材與技術，打造甲賀流獨特的風格；也希望能將自己的人生經驗，透過料理展現。「只要十個人中有一個人成為常客，生意就能做起來呦。」老闆對每一桌客人都很慷慨，一直加菜，就像古代的忍者一樣，不但機動力強，要什麼有什麼，隨切隨煮，又有祕密武器（松茸）助陣，讓你吃得腮幫子鼓鼓的，心情愉快。

這是一種什麼滋味呢？

用海貝、鮮魚、青蔬、菇類製成的高湯──多層次、富變化，有如甲賀忍者的宅邸，乍看之下，外觀像一棟單層農舍，進入後卻發現其實它是三層樓建物，內部隱藏許多巧設的陷阱：帶有旋轉機關的木門、活板門和懸掛式梯子、暗器等等；正如每個人眼前的熱湯，流動中激發生命本源的風味，盤旋著日常與驚喜、複雜和渾沌，某一剎那，孕育了新的機緣，誕生了新的時間。我忍不住想，萍水相逢的旅人隔著熱鍋飄搖的白霧用餐，一起聽過了滾水聲，就是同伴了。

天亮後，他們將以西京極綜合運動公園為起點，平安神宮的大鳥居前為終點，分齡分組，跑過天龍寺、仁和寺、龍安寺、金閣寺、上賀茂神社、下鴨神社、銀閣寺等七大世界文化遺產附近，把潛藏的體能發揮到極致，完成大約四十二公里的馬拉松競賽。有時歡呼，有時流汗，一路從微暗的晨曦奔向明亮天光，或許，人生的歡愉盡在這條通道之中。

我掀開暖簾踏出店門，想起剛剛老闆說，冬天的京都只有寒冷而已，不太適合女人獨自旅行喔，但隨時，你可以在這個角落有溫暖。

回頭望望，老闆只是呵呵笑：「歡迎再度光臨！」●

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