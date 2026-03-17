【自由副刊．愛讀書】 《天使之糧》

《天使之糧》 佩蒂．史密斯著，陳德政譯，新經典文化出版

佩蒂．史密斯著，陳德政譯，新經典文化出版

佩蒂．史密斯（Patti Smith，1946-）歷時十年完成的回憶錄《天使之糧》，全書橫跨近五十年光陰，自貧困而頻繁搬遷的童年談起，延伸至受畢卡索藝術啟蒙、搖滾生涯、婚姻與失喪，史密斯以近乎祈禱的語調，將個人生命的裂縫轉化為前行的能量。書中回顧在母親守護下熬過重病的童年，透過閱讀與藝術建立精神支點，亦誠實面對十九歲未婚懷孕、孩子送養的創痛，並在成年後追索身世，提出愛能超越血緣的信念。二十歲獨自前往紐約，與攝影師羅柏．梅普索普相伴成長，在雀兒喜飯店的創作氛圍中結識眾多藝術家，並在劇作家山姆．謝帕德的鼓勵下踏上舞台。婚後暫別鎂光燈、回歸家庭，使她的書寫透顯生活的重量，然而，接連失去丈夫、弟弟與摯友後，她陷入低潮，最終在布魯斯．史普林斯汀與麥可．史戴普等友人的支持下重返舞台，史密斯將這些扶持視為生命的糧食，文字保有其對現實的謙卑凝視。藝術之於她，並非崇高的避世之所，而是與生活並置的信念來源，讓美與哀愁同時成為活下去的理由。（掌心蕾）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法