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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】家庭照顧 情感與責任平衡

2026/03/17 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／珍齡

家，是溫柔與矛盾並存的空間，是愛與責任交錯的舞台。有過生活歷練的人都知道，家庭的飯桌，是情感與立場的交鋒場。情感的牽絆、責任的分配、空間的使用、時間的安排……每一項都可能成為無聲的拉鋸。

惠姊與長子一家同住多年，她覺得生活熱鬧而有趣。然而，隨著年歲漸長，她開始需要人陪診、提醒吃藥、安撫情緒。這些看似微小的需求，逐漸成為家庭裡不可忽視的重量。直到某天，媳婦在晚餐後輕聲說：「媽，妳怎麼不考慮去小叔家住？」語氣不重，卻像石子落入湖面，激起一圈圈漣漪。

惠姊愣了一下，心頭微酸。她明白，媳婦的不滿並非無情，而是長年勞累下的自然反應。照顧老人，不只是買藥、送醫，還包括調整作息、陪伴生活，甚至承擔情緒。當這些全落在一人肩上，再孝順的人也難免心生委屈：為什麼只有我？為什麼別人能置身事外？

惠姊選擇體諒而非爭辯。她以金錢補貼，減輕媳婦「被占便宜」的感覺；她盡量配合家庭作息，不打亂生活節奏；她常說一句「真好，家裡有妳」，讓媳婦知道辛苦被看見。更難得的是，她懂得換個角度：「我們緣分比較深，跟妳住比較習慣。」這句話，把「不得不依靠」轉化為「因為感情而選擇」，少了防衛，多了柔軟。她不只是接受照顧，更在關係中主動給予理解與尊重。

父母傾盡一生養育子女，期望能「養兒防老」；而子女則在「孝順」與「自由」之間拉扯，尋找責任與自我之間的出口。「同住」被視為孝的具體表現，卻也可能成為壓力的源頭。照顧，原本是愛的延續，卻變成道德負擔──不是不願意，而是太孤單。

要改變這樣的結構，除了制度上的改革，更需要文化上的覺醒。理解「孝順」不等於「獨自承擔」，而是「共同分擔」；理解「照顧」不只是情感的付出，更是生活的協調與資源的整合。唯有如此，照顧才能走得長遠，愛才能不在怨懟中消磨，而在理解裡成為力量。

以下是幾個可行的照顧分工方式，讓家庭照顧不再是某一人的責任，而是全家的共識：

責任輪替：即使主要住在長子家，其餘子女也能固定分擔，如陪醫、假日接回小住，或安排短期旅遊，讓主要照顧者獲得喘息。這不只是分擔勞務，更是情感上的支持。

善用資源：政府長照2.0提供日間照顧中心、居家照護服務，能協助洗澡、復健、陪診等，減輕家庭負擔。社區照顧據點也提供共餐、活動與心理支持。照顧不必全靠家人，外部資源是重要的後盾。

家庭會議：定期召開家庭會議，討論照顧安排與情緒困難。把話說開，比積壓怨氣更健康。每個人都該有發聲與承擔的空間，讓照顧成為全家的共識，而非某人的責任。

在照顧的關係裡，最難拿捏的是「依靠」與「自由」的分寸。長輩渴望陪伴，卻也不願成為負擔；子女願意付出，卻也需要喘息與自我空間。這之間的平衡，不靠犧牲，而靠理解。當每個人都能在關係中保有自我，也才能在照顧中找到彼此的節奏。

同住，不只是誰家有房、有空間，更是一場情感與責任的考驗。媳婦需要被理解，老人需要被尊重，子女更該有共同承擔的意識。

真正能讓愛延續的，是「共擔」──責任有人分攤，情緒有人傾聽。唯有如此，愛才不會在怨懟中消磨，而能在理解裡成為力量。

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