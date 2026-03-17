【家庭plus．香草隨食札記】澳洲蠟梅 美如工藝品

澳洲蠟梅花形乍看像梅花，小小五瓣，圓潤整齊，但花瓣表面覆著一層微微透明的蠟質光澤。

文、圖／蔡以倫

澳洲蠟梅含苞待放。

在花市第一次看到澳洲蠟梅（Wax flower，淘金彩梅，又名杰拉爾頓臘花﹝Geraldton Wax﹞）時，常讓人有種錯覺，那似乎不是一朵真的花，而像是一件被精心製作的工藝品。

花形乍看像梅花，小小五瓣，圓潤整齊，但花瓣表面覆著一層微微透明的蠟質光澤。當光線灑落花面，反射柔亮光澤，彷彿一朵朵精緻假花，因此也得名「蠟梅」。然而它與真正的蠟梅並沒有親緣關係，而是來自桃金孃科的澳洲植物。

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澳洲蠟梅成長迅速，地植可達10公尺高。葉片細長如針，形似迷迭香，但不若迷迭香葉般密集。細長而疏散的葉形，也透露出它耐旱、耐貧瘠的本領。輕揉葉子，散出淡淡柑橘香氣，清新不張揚，帶著澳洲灌木特有野性氣息。

花市購買的澳洲蠟梅盆栽，在30公分高度時，枝葉就能含苞待放，讓人充滿期待。置於全日照下，即可迎來一場被眾人讚歎的開花勝景。它的存在總讓人想起台灣年貨大街很受歡迎的銀柳，自帶喜氣氛圍。

澳洲蠟梅因此成為花藝界喜愛的切花材料。花期長達一兩個月，細密地布滿枝條，常用來襯托花束層次。花枝耐放，線條自然，常讓整束花多了輕盈又野性的美感。

有趣的是，它還有一項頗具「實驗感」的特性。將花枝浸在色素水中，水分沿著導管吸收，花朵也會染上顏色。原本淡雅的粉白花色，能調製成各種鮮豔色彩。花藝市場上那些色彩活潑的蠟梅花枝，就是透過這種方式誕生的。

在冬末春初的花市裡，看著一枝枝細緻的蠟梅，總會讓人覺得，那彷彿是從遙遠澳洲荒野寄來的一封花信。花朵靜靜開著，像在提醒人們：即使相隔半個地球，春天的氣息仍然會以某種方式抵達。（作者為淡水香草街屋主人）

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