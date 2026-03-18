【藝術文化】紙風車「燈籠魚」台灣燈會爆紅 繁花公主喜當「蔡依林」

站在「雨馬」背上的「繁花公主」直接被小朋友改名「蔡依林」。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為期13天的台灣燈會於3月15日閉幕，在很多大排長龍的主題燈區中，紙風車派去參加首週大遊行的「燈籠魚」意外爆紅，使創辦人李永豐在燈會最後3天的週五晚上，臨時決定派「燈籠魚」再次前往嘉義，果然讓很多小朋友開心到忘記排隊的辛苦，可說小兵立大功。

站在「雨馬」背上的「繁花公主」。（紙風車提供）

紙風車基金會執行長張敏宜昨（17）日受訪時透露，為了讓「燈籠魚」在燈會「發光」，工作團隊做了很多次試驗，最後確認讓被暱稱為「食人魚」的大嘴巴「全牙植光」最可愛，也就是說，「燈籠魚」並不是「意外」爆紅，而是紙風車每次都從細節處做到最好，才能說走就走，端出最佳演出成果。

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牙齒發光的燈籠魚在燈會爆紅。

（紙風車提供）

此次由嘉義主辦的2026年台灣燈會，紙風車派出2021年首演的《雨馬》大型機械裝置參展，更為了挺首週登場的「Team Taiwan大遊行」，去年推出的《燈怪》大型機械裝置此次也加入遊行隊伍，2座分別高4公尺與8公尺的移動燈座首次合體，馬上吸引小朋友關注。

牙齒發光的燈籠魚。（紙風車提供）

張敏宜說，原本小小的「燈籠魚」是為了與人潮互動，沒想到因為燈會的遊行隊伍太長，排隊長達兩、三小時，「燈籠魚」就拿出「食人」本領，吃吃小朋友的手，吃著吃著，小朋友想一探魚的大嘴巴裡究竟是什麼？就把頭伸進魚的嘴巴中，竟造成一股跟風，形成奇觀。

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張敏宜透露，誕生於2024年的「燈籠魚」，原本只有頭頂上的一根小天線尾燈會發光，為了參加燈會，團隊絞盡腦汁嘗試讓魚發光的各種裝置，最後是把燈條沿著大嘴巴裡的牙齒環繞效果最佳。到了燈會現場，圓滾滾的「燈籠魚」張嘴時，上下兩排尖牙齒可愛極了，連遊行時比鄰的「青森睡魔」工作人員都忍不住被吸引。

原本「燈籠魚」與「燈怪」都是參加完遊行就回台北了，但上週五準備迎接燈會最後週末時，很多入園的小朋友都在尋找燈籠魚，當天晚上，張敏宜接到李永豐電話說：「讓燈籠魚再下去好了。」張敏宜一驚：「現在晚上10點耶？」結果是，在紙風車隨時準備好的高度彈性裡，「燈籠魚」隔天就在燈會出現，沒讓小朋友們失望。

另一個爆紅角色是「雨馬」背上的「繁花公主」，小朋友看到公主出現時，竟完全不假思索直接大喊「蔡依林」。原來是去年蔡依林演唱會時乘著巨大金牛與巨蟒繞場，就有網友笑稱是「成人版紙風車」，只是沒想到在小朋友心中，「繁花公主」變成了「紙風車版蔡依林」。「繁花公主」私下竊喜地說，大家忘記她的本名也沒關係。

從今年初白沙屯媽祖突然進入紙風車368彩排，到「燈籠魚」與「紙風車版蔡依林」爆紅，紙風車團隊都充滿歡喜，認為是好兆頭，紙風車團長任建誠表示，苗栗白沙屯拱天宮2年前曾希望邀請紙風車演出，因劇團檔期一直未能成行，目前預定今年5月可以成行。

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