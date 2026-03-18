【藝術文化】文總英文正式更名NCAT 以Taiwan強化國際辨識

文化總會於今（17）日下午召開第9屆第2次會員大會，左起文總諮議委員召集人唐美雲、總統賴清德、文總副會長江春男、文總秘書長李厚慶。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會昨（17）日召開第9屆第2次會員大會，完成英文更名程序，未來文總將以「National Cultural Association of Taiwan」（簡稱NCAT）的名稱，持續深化台灣文化的國際連結，全新設計的logo也曝光。

文化總會完成英文更名「NCAT」。 （文總提供）

總統賴清德表示，文總不斷強化台灣文化與國際交流，其任務都是建立在認識自己的基礎上，「唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能夠帶著自信，加強台灣文化與國際交流。」

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文總秘書長李厚慶則說明，文總原英文名稱為「General Association of Chinese Culture」（簡稱GACC），近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此依照章程規定調整名稱，於昨日會員大會完成相關報告與程序後，英文名稱正式更名。

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