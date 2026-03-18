【藝術文化】首屆台南藝術雙年展10月登場 在散步中與藝術交會

南美館籌辦第1屆台南藝術雙年展，昨日揭曉策展主題「迴圈．超展開」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館發起的首屆台南藝術雙年展，昨（17）日宣布策展主題「迴圈．超展開」，以台南特有的「圓環」城市意象為靈感，象徵藝術能量從城市核心向外擴散，串聯各大藝文空間，讓整座城市成為流動的藝術現場。

首屆雙年展將自10月31日登場，至2027年2月28日結束。策展團隊回溯日治時期仿巴黎規畫的圓環都市紋理，以「沒有人有優先權」做為核心概念，並提出「交陪境」策展方法，邀請林磐聳、柯宜芸、柯春如、高俊宏、莊東橋、楊佳璇、謝宗哲等7位策展人，以不同視角重新詮釋台南城市故事，讓觀眾在行走中感受藝術流動與交會。

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展覽分為「被消逝的迴圈」、「移動迴圈」、「再生迴圈」、「歷史迴圈」、「風景迴圈」、「集結迴圈」與「環．境迴圈」7大主題，涵蓋台灣藝術史、身體感知、物質再生、殖民歷史、工藝信仰及當代城市空間等面向，呈現藝術與城市的多層次交織。

揭曉儀式由南市副市長葉澤山、南美館董事長游文玫、館長龔卓軍、南國美籌備處代理主任黃宏文共同主持。雙年展從湯德章紀念公園向外輻射，整合台南美術館、司法博物館、台灣文學館、葉石濤文學紀念館、台南孔廟、228紀念館、台南愛國婦人館、藝術之森（台南公園）等9大主場館及20多處衛星展區，結合盛裝遊行、市集等活動，打造台灣首個「可散步的雙年展」。

南美館館長龔卓軍指出，原南美館2館已轉由台南國家美術館使用，今年南美館將1館做為核心營運基地，希望透過雙年展的大型藝術計畫，串聯周邊館舍與文化據點，逐步實現「台灣博物館島」願景，持續讓台南成為藝術能量匯聚的重要城市。

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