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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】楊宥翔／用藥指南

2026/03/18 05:30

◎楊宥翔◎楊宥翔

◎楊宥翔

前女友安眠藥結婚了。

我失眠了幾天，還是決定出席婚禮。

安眠藥的閨密們：感冒藥、暈車藥、避孕藥、老鼠藥。也都來了。

這四個女的，一直破壞我跟安眠藥的感情。

感冒藥穿得有夠露，有沒有搞錯啊，這可是安眠藥的婚禮耶。

暈車藥帶了男朋友，男朋友的襯衫縐得跟阿羅哈客運的嘔吐袋一樣。

避孕藥的小孩竟然三歲了，我摸摸他的頭說：「弟弟你很堅強！」

老鼠藥的老公很熱情地跟我打招呼，我勸他門牙最好趕快收起來。

算了，這些都不重要，我只想知道新郎是誰。

沒想到安眠藥竟然嫁給提神飲料。

她的公婆，家庭號提神飲料，在台上講個不停。

我替安眠藥不捨、又失望。

婚宴廳外頭的送客喜糖是安眠藥。

我抓了兩手滿滿。

閨密們在我背後偷偷說：「酒精總算死心了，他跟安眠藥本來就不可能！」●

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