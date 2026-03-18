【自由副刊】蘇園雅／空白的聲音

◎蘇園雅

◎蘇園雅

「寂靜是一種令人很放鬆的音樂。」

在書中讀到這句話，我的目光停留在這幾個字良久。

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我獨處的時間很長，已經習慣用各種聲音來填充時間和空間。

吃飯時看YouTube，工作時聽純音樂，做家事時聽Podcast。除了看，我還需要聽，確保自己有好好利用感官來了解時事、流行文化，知道哪邊開了新餐廳、哪個明星要開演唱會、最近的投資趨勢，還有一些有趣的冷知識。

每日大量的輸入，讓我在人際中擁有談資。然而在談話裡，我意識到自己依然在填補空白。

面對無聲無事的自己，雜訊時常喧囂不已，於是我再度開啟3C，試圖用另一個聲音來壓制安靜的喧譁。

不斷地填補，不斷的疲憊。

我想起自己曾經有過完整的空白。

就只是，靜靜地在餐桌上咀嚼雞蛋和麵包，啜飲一杯手沖咖啡，然後被很放鬆的音樂環繞。●

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