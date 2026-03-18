【自由副刊．愛讀書】《柔軟的耳朵與火山上的歌》

《柔軟的耳朵與火山上的歌》 包冠涵著，九歌出版

包冠涵著，九歌出版

哀悼時期究竟有多長，是生命裡一段意外的時期或假期，是一個人的半生，還是從一代橫越至下一代？包冠涵（1982-）以二十六萬字的長篇小說《柔軟的耳朵與火山上的歌》拼湊出往生者自殺前獨自走過的路，以及留下來的人的劫後餘生。故事始自九歲的阿福向旅館店員杜有恆發出的一個問題：「外公為什麼要跳火山？」是慯喪連結了陌生人阿福和杜有恆，而尋找外公尋死的原因，則促使他們展開了探索自我和親族關係的療傷旅程。在小說裡，死亡的沉重陰霾和生活的繁茂細密不斷交織和並置。亮中有暗，暗中有光。阿福在日間踏過外公曾經營的酒吧舊址，聽過他的昔日友人重塑他的音容面貌之後，夜裡就跟母親劉映珊一起吃Subway的三明治和很甜的餅乾；杜有恆從阿福的跳火山的外公想到自己的受久病折磨卻沒有自殺能力，最後鬱鬱而終的母親。在日復日整理旅館房間和打掃走廊之中，他跟無法平復的傷口共處，就像劉映珊一邊不動息聲地為父親哀慟，一邊把自己陷落在無止境的工作裡那樣。有些創傷不會痊癒，只是會讓心變得更柔軟；有些尖叫久了就會成為歌。人們承受的同時練習接受，忍受的同時，尋找可以享受的部分。（獨眼貓）

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