【家庭plus．X碰到Y】兒子從暖男變軟男

圖／達志影像

文／吳娟瑜

看到兒子匆匆忙忙到家，車子鑰匙隨手往茶几一扔，抓著手機悶聲不吭地滑著。淑美肯定兒子是又生了窩囊氣來避難的。

30歲的兒子新婚不久，他的窩囊氣肯定來自老婆，這回不知道什麼事又惹得兒子不開心？

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「你今天不用上班嗎？」淑美追問一句，兒子挪了一下身子，往下滑更多，整個人像馬鈴薯般地癱坐，勉強吐出一句：「難搞！」

兒子新婚後，夫妻倆搬到公寓，媳婦是職業婦女，在證券公司上班，業務繁忙，常對兒子不耐煩。淑美叮嚀兒子：「你不要對她太好，這樣會寵壞她！」

媳婦要求薪水全部交出，由她全權規畫、投資，兒子照辦，每週領點零用金；媳婦要求上下班接送，兒子乖乖聽話，不能有任何怨言。

太聽話的男人能夠贏得老婆感謝嗎？沒有！媳婦頤指氣使，主導新婚家庭，淑美剛開始碰到兒子回來喘息避難，還會幫腔兩句，打抱不平，可是兒子不愛聽，總是撂下一句：「我的事，妳不要管！」

淑美看在眼裡，急在心裡，她明白這年頭的媳婦不是省油的燈，不但是娘家備受寵愛的獨生女，還是職場上力爭上游的傑出女性，正在往高階主管爬升。

婆媳倆見面就是客客氣氣，只有吃一頓飯的關係而已，憋在心裡的話，淑美一句也不敢吭，深恐壞了兒子的幸福。

淑美環視周遭女性友人，大家進階到婆婆身分，不像過往婆婆的氣勢，讓媳婦唯唯諾諾；反過來說，就像閨密晏如的一語道破：「啊呀！多年婆婆熬成媳婦了。」惹得同學聚餐時哄堂大笑，大家深有同感。

淑美回想起兒子從小的教養過程，到底哪個環節出差錯，使得兒子個性溫和有禮，尊重女性，絕不粗言粗語，暖男卻變軟男，一路被媳婦吃定了。

是因為老公大男人形象，夫妻經常爭吵，使得兒子下定決心要疼惜老婆？還是自己從小耳提面命兒子，要善待女人、尊重女人，使得兒子長大失了底線，在新婚家庭處處需要讓步？

兒子常說：「我的事，妳不要管！」淑美每回聽了欲言又止，後來，乾脆真的不問不說，像這天兒子匆匆跑回家，滑了15分鐘手機，再抓起茶几上車子鑰匙，留下一句話：「我回公司了！」怏怏然地往門外走去。

唉！淑美望著兒子的背影，本來想說：「要不要留下來吃中飯？」一看手機，才早上11：20，算了吧！

淑美眼看兒子正經歷新一代男性的「成長陣痛」，「大男人主義」的榮光逐漸煙消雲散，「新好男人」的形象又過於溫和，不見得討新世代女性的歡心。

淑美來請教時，我們喝著咖啡，渴望在新一代夫妻相處之道中找到平衡點，談著、談著，兩人相視一笑，不約而同地說出心聲：「那是兒子的人生，不是我們的人生！兒子的人生，他自己處理吧！」

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