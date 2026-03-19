【藝術文化】鋼琴天后王羽佳5月再訪台 台北、高雄獻演巔峰琴藝

鋼琴天后王羽佳睽違11年將再度訪台舉辦獨奏會。（© Wel Lai、MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台積電文教基金會與MNA牛耳藝術共同主辦的「鋼琴天后王羽佳」獨奏會，即將於5月再度登台，這也是王羽佳睽違11年後，再度以獨奏會形式與台灣樂迷見面，展現其從天才少女蛻變為國際巨星的深厚藝境。分別於5月26日在台北國家音樂廳，以及5月27日在高雄衛武營音樂廳舉行。

MNA表示，出生於音樂世家的王羽佳，6歲起習琴並展現天賦，隨後赴加拿大與美國寇蒂斯音樂學院深造，師從鋼琴大師葛拉夫曼。她以精準凌厲的指法與獨樹一格的曲目詮釋在國際樂壇中著稱，不僅突破傳統鋼琴家的既定框架，更大膽融合舞台時尚，翻轉古典音樂的嚴肅邊界。王羽佳曾與柏林愛樂、維也納愛樂等頂級樂團合作，並在德意志留聲機（DG）旗下發行多張得獎專輯，始終保持對音樂的真誠。

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王羽佳在職業生涯中創下多項驚人事蹟，2023年她在卡內基音樂廳完成馬拉松式壯舉，單日接連演奏拉赫曼尼諾夫的5部鋼琴與管弦樂作品，展現極限體力與音樂理解力。此外，她也積極擁抱科技，參與沉浸式虛擬實境（VR）項目《Playing with Fire》，讓聽眾在虛擬空間中近距離感受演奏的爆發力。儘管技藝卓越，她在專訪中仍謙遜表示自己只是音樂與聽眾間的中間人，並以「思考宏大」做為藝術準則。

《華盛頓郵報》曾讚譽王羽佳擁有令人屏息的精湛技藝，認為其演奏具有將音樂生命化的魔力，各界樂評亦普遍認為其音樂風格兼具熱情奔放與細膩詩意。5月的北高巡演，將再次呈現其琴藝巔峰。詳詢MNA牛耳藝術網站。

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