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【藝術文化】北市國傳藝季3/22開演拜請關公、媽祖聖駕 6月接力歐巡

2026/03/19 05:30

【藝術文化】北市國傳藝季3/22開演拜請關公、媽祖聖駕 6月接力歐巡北市國吹打樂〈眾神出巡〉台灣在地信仰的傳統樂音將於歐巡演出。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團主辦的「台北市傳統藝術季」，將自3月22日起至6月12日止，推出24套計31場次節目，涵蓋歌、樂、舞、劇等精采演出。昨（18）日宣告記者會上，北市國團長鄭立彬特別提到樂團將於6月初啟動歐洲3城巡演，因此，今年傳藝季將會是從台北出發、在歐洲閉幕，象徵北市國立足台灣、連結國際的努力與成果。

北市國團長鄭立彬將親自率團歐巡。（記者凌美雪攝）北市國團長鄭立彬將親自率團歐巡。（記者凌美雪攝）

首先登場的是3月22日在中山堂的開幕音樂會「關公」，3首曲目都與台灣傳統信仰息息相關。其中，長達60分鐘的《關公》，是去年國家文藝獎作曲家盧亮輝的史詩級作品；黃瑩填詞、顧冠仁作曲的《媽祖香讚》將動員百人合唱；同場還將世界首演委託旅美新銳作曲家徐子晴以「擲筊」為靈感創作的《跋桮》。鄭立彬說，樂團特別「擲筊」拜請到台北天行宮的兩尊神駕「關聖帝君」及「天上聖母」，於當天出巡至音樂會現場入座6排1號與2號一起觀賞，並為所有演出者及觀眾獻上祝福。

今年傳藝季最大亮點，是北市國6月的海外巡演，由鄭立彬親自率團並擔任指揮，將先後拜訪德國柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳以及奧地利維也納金色大廳，可說是台灣第一個同一趟行程就登上這3個世界頂級音樂殿堂的職業樂團，因此，特別以「台灣風情畫」為主軸，全場演出台灣作曲家的曲目，希望讓歐洲樂迷充分感受台灣的文化底蘊。行前音樂會將於5月28日在台北國家音樂廳舉辦，鄭立彬說，「歡迎大家共享這份喜悅與榮耀！」

為期近3個月的傳藝季，北市國還將集結國內外名家共同演出，包括4月1日「幻影流轉―李哲藝的國樂藝想世界」，特邀灣聲樂團音樂總監李哲藝指揮，小提琴家林品任及二胡演奏家王瀅絜共同演出：4月12日「春響大地」，由5位市國之星攜手4位北市國橫跨「吹、拉、彈、打」的演奏家同台獻藝；4月25日「指上乾坤―琵琶名家之夜」，由北市國榮譽指揮瞿春泉執棒。5月9日「島嶼之歌―張宇安&TCO」，除演出揚琴經典《樓蘭女》外，亦將世界首演張朝創作的《第3揚琴協奏曲》，同場還邀請鋼琴家盧易之演奏其全新作品《島嶼三景》。

其他還有台灣揚琴發展協會、緹華製研所、台灣笛簫協會、胡琴演奏家吳孟珊、榮興客家採茶劇團、一心戲劇團、采風樂坊、紫園戲劇團、明華園日字戲劇團、四象箏樂團、擊樂演奏家徐易達、鼓魯擊世界打擊樂團等頂尖藝術團隊，共同打造傳統藝術盛宴。詳詢北市國官網。

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