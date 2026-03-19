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【藝術文化】音樂劇《有真與有真》南韓初代卡司回歸 林贊玟、姜知慧北藝中心亮相

2026/03/19 05:30

【藝術文化】音樂劇《有真與有真》南韓初代卡司回歸 林贊玟、姜知慧北藝中心亮相音樂劇《有真與有真》初代南韓演員林贊玟（左）、姜知慧本週登台。
（ C Musical製作提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由C MUSICAL自南韓引進的音樂劇《有真與有真》，改編自作家李琴䬁熱銷30萬本的同名文學作品，中文版自2025年在台首演大獲好評，今年巡演邀請南韓初代演員首度回歸台灣舞台。南韓實力派演員林贊玟、姜知慧，從昨（18）日起一連3天，於台北表演藝術中心藍盒子演出，再由台灣演員組成的「中文版」接力登場，呈現跨國界的療癒能量。

《有真與有真》描寫兩位在國二班級相遇的少女，因同名同姓而被暱稱為「大有真」與「小有真」，兩人在幼年時期曾遭遇共同的創傷，卻因家庭背景不同而發展出截然不同的人格。曾演過大小有真共60場的演員林贊玟受訪時感性表示，這部作品讓演員與觀眾一同成長，她想對戲中受傷的孩子說：「小孩是沒有錯的，謝謝妳這麼努力地活下來。」演員姜知慧則提到，演出時會融入個人閱歷，希望觀眾看完後能感受到即便生活中有不好、痛苦的瞬間，人生依舊是美麗且充滿希望的。

導演Lee Ki Peum則觀察到，台灣與南韓文化相近，但台灣演員的情感表現更為外放強烈，台灣觀眾的反應也比南韓觀眾直接，常在劇場中與演員同步又哭又笑。為了還原原著小說從壓抑到釋放的過程，導演特別設定舞台上不出現任何男性演員，並透過三十幾歲的有真與過去的自己對話，呈現如戲劇治療般的療癒感。

音樂總監羊智海在編制中僅使用鋼琴與大提琴，將樂音擬化為「另一個有真」，除了樂器外，她更運用LOOPER效果器與寶特瓶、撕紙聲等聲響，演繹角色不同的心境轉換。此次，南韓卡司場次自3月18日至20日在台北演出，隨後由台灣演員陳明珠、康雅婷接棒台北場次，並於5、6月移師高雄與台中。詳詢OPENTIX網站。

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