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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《黑色的烈日》

2026/03/19 05:30

《黑色的烈日》 柯斯勒著，陳列譯，印刻出版《黑色的烈日》 柯斯勒著，陳列譯，印刻出版

柯斯勒著，陳列譯，印刻出版

英籍匈牙利裔作家柯斯勒（Arthur Koestler，1905-1983）於1940年出版的政治小說《黑色的烈日》，深刻描繪蘇聯共產黨大清洗時期的時代駭浪。故事敘述革命老幹部魯巴修夫因政治理想而入獄，在密閉囚室歷經黨內審訊與邏輯洗腦，被迫面對「個人為零，集體為無限」的荒謬叩問。小說超越肉體酷刑的刻畫，直指思想在嚴密理性推論下被迫讓渡的過程。當個體被視為可犧牲的「零」，集體則成為無限延展的歷史目標，革命理想逐漸轉化為壓迫工具，魯巴修夫的認罪與沉默，折射出理想與良知的裂縫。對台灣讀者而言，此書的繁體中文版具備另一層超越文本的沉痛意義。譯者、散文家陳列（1946-）於1970年代政治受難期間，於景美看守所的囹圄中，以受難者的切身之痛，逐字迻譯這部探討極權與壓迫的作品，使得歐洲政治寓言與台灣白色恐怖經驗產生罕見的共振。陳列冷靜洗鍊的筆調，精準捕捉原著肅殺的空間感，彷彿在囚房裡與另一名囚徒進行跨越時空的精神對話。讀者在冷峻譯筆中，得以凝視權力體系下被粉碎的尊嚴，思索權力、信念與對個人的尊重三者之間那道細微界線。

（向日葵）

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