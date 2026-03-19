【家庭plus．四季好食】高麗菜 一菜兩吃

高麗菜中間的葉梗，可以切絲、用點鹽醃軟後，拌上糖、醋、麻油，吃辣的可以加入辣椒醬或紅油，變成開胃小菜。

文、圖／梁瓊白

外形呈尖錐狀、葉片蓬鬆、掂起來重量輕的高麗菜，比扁平厚實的高麗菜口感甜脆。

我上餐廳吃飯從不點青菜，首先是怕洗不乾淨，其次是食材便宜、做法簡單，沒必要。

前不久跟親友外食，不同食材和口味都搭配齊了，點菜的人還非要再加一道臘肉炒高麗菜。別人點菜我是不多話的。餐廳算是中高檔，上來的份量屬於精緻型的少量，所謂的臘肉炒高麗菜，其實是切絲的培根肉，這樣的搭配有點怪，因為煙燻過的培根肉跟高麗菜炒在一起，除了提高價格，沒有加分效果，菜單還把培根肉寫成臘肉，這道菜標價是380元，加一成服務費四百多，一盤炒高麗菜？是食材貴還是場地貴？

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高麗菜是四季都有的蔬菜，秋冬季的品質甜脆，夏天的口感稍差，但如果是高山種植的品質還不錯。目前市場一顆大約五、六十元左右。如果是一般自助餐或是小餐館，炒高麗菜價格從30到150元之間到頂了，之所以標這麼高的價，應該是包含了餐廳的場地、裝潢、服務吧？此外食材的精緻度或許也是最大的區別，自助餐或小餐館的炒青菜都是連頭帶尾入鍋炒的，高檔餐廳則會挑揀得精細些，就以這盤炒高麗菜來說，除了添加了培根肉絲，他們還去除了葉片中間那根比較硬的菜梗，只用兩側的葉片，所以吃起來脆嫩不嗑牙，口感是不錯的；但如果讓我點菜，我絕不會在餐廳吃這麼貴的一盤炒青菜。

外形呈尖錐狀、葉片蓬鬆、掂起來重量輕的高麗菜，比扁平厚實的高麗菜口感甜脆，要炒出四百多價位的高麗菜，除了選好高麗菜的品質，將菜葉剝下後，先剔除中間那段質地比較硬的葉梗，只用兩側的葉片，順著紋路撕開成片狀，鍋燒熱、大火快炒幾下、加鹽調味就好，我家冰箱剛好有上次做的干貝醬，加上一勺同炒，味道比培根肉更加值。

至於中間的葉梗，可以切絲、用點鹽醃軟後，拌上糖、醋、麻油，吃辣的可以加入辣椒醬或紅油，也可以加在其他菜裡一起炒也不浪費，如此還多出一道開胃小菜。

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