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【藝術文化】把電影場景化為真實 《咒的多重宇宙》刷新沉浸式觀演體驗

2026/03/20 05:30

【藝術文化】把電影場景化為真實 《咒的多重宇宙》刷新沉浸式觀演體驗戶外LIVE電影音樂會把觀眾一步步牽引進《咒》的世界。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕當「沉浸式」成為潮流號召，愈來愈多科、藝的跨界合作，企圖打開更多元且刷新耳目的觀演體驗，但「沉浸感」其實不容易打造，至今仍有多數作品予人隔靴搔癢之憾。而由故事工場文創醞釀多年的恐怖IP實體化作品《咒的多重宇宙》，沒有使用太多高科技跨界，而是選擇把觀眾請到山林中，進行一趟夜間冒險，反而光是現場氣氛，就讓人穿梭了好多重宇宙。

「微遠虎山」變身靈異荒野小村。（記者凌美雪攝）「微遠虎山」變身靈異荒野小村。（記者凌美雪攝）

這一趟觀演行程，選在台北福德街一帶有山林環抱的「微遠虎山」複合式戶外劇場進行，打造成仿如冥界或鬼邪的靈異空間，以被譽為近年台灣最恐怖電影的《咒》為核心，基本款是90分鐘的戶外電影音樂會，從晚上6點進場開始，沿路就充滿神祕禁地的色彩，彷彿闖進電影裡大黑佛母的詛咒中心，隨處可見的符咒，紅燈籠的微光引人進入各種被神還原的電影場景，由電影音樂會延伸的各種探險派對，一路持續到深夜11點多。

《咒的多重宇宙》打造超擬真電影場景現場。（記者凌美雪攝）《咒的多重宇宙》打造超擬真電影場景現場。（記者凌美雪攝）

即便是LIVE電影音樂會也充滿驚奇，金馬獎音效大師李銘杰親自操刀，現場樂隊在夜色與山林環境聲中演奏電影主題旋律，把觀眾一步步牽引進《咒》的世界，當觀眾專注在恐怖情節中時，更嚇人的是山林深處傳來陣陣詭譎嗩吶聲，電影裡的駭人角色會突然現身觀眾身旁，有時飛掠而過，有時是扛著神祕邪神的遊行隊伍，不時聽到觀眾驚喊：「太瘋狂了！」

電影音樂會結束後，另一高潮接力登場，兩大神祕宇宙探險路徑，包括以電影主角設計的「朵朵的召喚」（密室壓迫），以及「破鬼特攻隊」（戶外探索），主辦單位特別設計在售票時就提供預選，隱含每一種恐怖境遇其實源於自身選擇的寓意。

而在等待體驗行程的餘暇，現場提供《咒》的體驗餐點，以及兩排神祕的「除咒問命」攤位，集合了各種不同的算命種類，邀請算命老師進駐，購票者皆可參與抽籤取得算命機會。一個晚上的多重宇宙體驗，有種脫離真實生活的不真實感，卻又是一趟真實的歷程。3月20、21、27、28日還有4場。詳詢故事工廠官網（https://storyworks.tw/en07eQJjy）。

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