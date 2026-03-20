【藝術文化】台北雙年展閉幕演出 《斜坡研究》探索自我認同

「2025台北雙年展：地平線上的低吟」閉幕演出，將邀請麗娜．拉蓓利代《斜坡研究》於3月28至29日在北美館南進門旁花園舉行。（呂國瑋攝，北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館主辦的第14屆2025台北雙年展「地平線上的低吟」，將於3月29日閉幕。在展期最後兩日（28、29日），北美館將邀請曾獲2019年威尼斯雙年展金獅獎的立陶宛藝術家麗娜．拉蓓利代（Lina Lapelytė），於北美館南進門旁花園呈獻大型表演作品《斜坡研究》（又名《沉默者》）。

北美館表示，麗娜．拉蓓利代創作橫跨音樂、表演與視覺藝術，擅長以現場即興演出挑戰社會規範，她於2020年獲頒立陶宛國家藝術與文化獎，並曾於2023年受邀至台北藝術節演出。此次首度在台灣上演的《斜坡研究》，結合在地社群參與，透過素人表演者的集體發聲，延續藝術家對「集體聲音」的長期探索，2025年透過公開徵選吸引近350名觀眾報名，最終邀請14位自認為「音盲」的素人參與演出。

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該作品歌詞取材自倫敦作家西恩．艾須頓（Sean Ashton）的著作《棲居之地》，內容多以否定句型表述「未曾做過、非我所為」的事項，試圖提供不同視角審視既有規範，探索自我認同與聲音表演的邊界。演出現場特別布置台灣常見的植物「咸豐草」，藉其雖具有療效，卻常被視為雜草的特性，反映對社會既有價值與標準的反思。

詳詢北美館2025台北雙年展活動官網。

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