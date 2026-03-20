【自由副刊】 洪玉芬／西非少年 － 2之2

圖◎SHIANGCC

◎洪玉芬 圖◎SHIANGCC

4

轉眼間，M的兒子已長大，大到可以開車來載我。側目打量駕駛座的他，穩穩地握著方向盤，深邃的五官輪廓，健壯的身形，一眼便可看出來自富養的家庭。

車流的燈串，一波波在街道中相互追逐，於街尾明明滅滅中轉稀。他手腳俐落地操控著車子，踩油門、轉方向盤、打燈、煞車……嫻熟的程度，彷彿他與車子合為一體。

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「你開車開得很好啊。」我由衷地讚美他。

「我真的很喜歡開車。」他愉悅地回答。

車子經過海岸邊，晚間的海岸邊，與白日的景象不一樣。燈飾一串串，點綴在吧台的招牌上與椰子樹間，閃閃爍爍，像一條鑲鑽的項鍊，璀璨奪目。這條項鍊安安靜靜地垂掛在綢布似的黑夜上，為來這裡的人釋放白日的疲憊。

洛梅，海岸線極長，沙灘處處，跟昔日相比，已擺脫了為生計掙扎的苦態，多了幾分休閒的風情。茅草屋虛掩於高大的椰子樹與棕櫚樹欉間，錯落的bar，一間間，以冰涼的冷飲、歡樂的音樂、輕鬆的氛圍，近悅遠來。

「我旅行過西非很多國家，感覺你們這個國家比較開放。」我若有所感地說。

「沒錯，我爸說他以前待過象牙海岸就沒有這裡好。」他回答。

「這個國家以前是法國殖民地，所以相對來得自由與開放。近幾年建設多，洛梅位於西非的交通樞紐，更突顯其便利性。週日的早晨，常有車流從鄰國如迦納、貝寧等地駛進，在此度過一天，傍晚再回去。」

聽完他的解釋，有些了解，海納百川，不純然指河流流入大海。譬如多哥境內有多條河流匯入幾內亞灣，剛好這幾內亞灣提供天然優良的生活環境，加上政治安定，讓外來的旅人，一踏上這塊土地便覺安然。

他繼續開車，我們繼續聊天。

長長的海岸線過完，車流漸稀，燈光隨之黯淡下來。斜坡一大轉彎，迎面而來紅綠燈十字路口，光線明亮，身著制服的警察，手持警棍亮晃晃地站在那。他遠遠向我們的車子招手，並示意要停車。待車子緩緩駛近，警察走向我們，在他的注視下搖下車窗，瞬間我鬆懈的神經立即繃緊。

陌生的國度，我不知道接下來會發生什麼，我只能睜大眼睛看著他們。

一開始他們的對話是簡單的寒暄語，我還聽得懂，接下來一連串的法語交談我完全聽不懂，但是看著警察的臉部，時而嚴肅時而笑容的表情，我猜此時此刻的我們，可能處境不怎麼妙。只見M的兒子打開我座位前的抽屜，拿出證照似的卡片給警察，警察翻翻看看後還回，並加上一連串嘰哩呱啦的法語。

從他們的表情中，嗅到非比尋常的氣息，兩人不斷地交談，感覺這件事無法很快收場，而且警察好像也沒有要放我們走的意思。

這時，少年的手機鈴聲響起，他跟警察頷首致意並接起電話，原來是他爸爸M打來。電話講了一陣後便遞給警察，不一會兒警察交回手機。只見他從口袋拿出一支BIC原子筆和小紙片，他邊咬著筆蓋，邊寫下M的兒子口中慢慢念出的數字與法語。

念完抄完，車子終於可以放行。我們再度上路。

等警察身影完全消失在我右側的後照鏡後，我開口問這是怎麼一回事。

「我爸爸要我給他工廠地址和電話，明天請他上門去喝茶。」他簡短回答。

上門喝茶？難道是一個暗號，或是一種西非文化？關於一個十五歲的孩子開車載我的事件。而M的工廠究竟要付出多少喝茶費，讓警察一聽完電話就能放行我們。

5

M的工廠很多也很大，一座座，分布在城內與郊外。一一走訪後，發現他的事業王國成長得比大火前更壯大。如果說他的生產企業是這個國度的首屈一指，城裡的人絕對相信，因為到處都可以看到車身書寫他公司名的大貨車。

拜訪他的工廠，偌大的園區，一望無際，灰撲撲的黃土地，好像延伸到天涯海角去。挖土機整地翻土，轟隆隆聲不絕於耳；堆高機燃燒的異味，很快地消失在空曠杳無人煙的大地上。

這些是他生產事業的日常，但對於這塊土地而言，工廠的存在，與四周的荒涼相較確實有點違和。然而卻因這個不協調，讓居住在偏鄉的人，對於未來有所期待，感覺因有了工業而與文明靠近一點，或因此產生了連結。

機器，排排站不斷地運轉，上下打孔的節奏聲，與工人忙碌的身影，兩者協調的韻律，形成一幅完美的圖畫。這一股氛圍，對於我這種長期身處在工業場域的人，看著機器運轉順利，似乎有連毛細孔都被熨妥服貼的心安。這心情，就好像是牧羊人在越過山坡地後，與一群長得肥肥胖胖的羊兒不期而遇，那樣萬般的欣喜，儘管牧羊者另有其人。

轉頭一瞥，M已悄然站在機台邊，專注的神情，渾然忘我地與技師討論。那一刻，我似乎有點明白，他的沉穩、他的從容，如浴火鳳凰，從他堅硬的肩膀練就出來。

除此，我更有一絲驕傲打從心底升起，這些機器大都是「Made in Taiwan」，來自我的島嶼。雖然它們不全是經我手交易轉運來此，但是看著它們遠渡重洋，發揮了價值，受人讚美，這足以讓我昂然闊步，與有榮焉。

此時，M隨手指著廠房安靜的一處，一大排嶄新的機器宛如酣睡的嬰兒，靜止不動。他接過我詢問的眼神，解釋到：「近年來，中國大陸商品廉價進口，數量龐大，本地製造商不敵，政府也不懂提高關稅加以保護，我們只好暫時關機，靜觀其變。」

看看鐵牌，好佳哉，幸虧這些睡覺的機器都是來自印度。

商場如戰場，競爭無所不在。戰爭的開始，並非真要動干戈製造煙硝味才算。或許此時此刻，地球無國界，世界無藩籬，經濟戰已悄然成形。

「這是消防車嗎？」我如發現新大陸，直指著前方一部醒目的紅色車子。

他悠悠地為我解釋：為了做產業扎根，因有失火的前車之鑑，等他財力有盈餘時便購入消防車一輛，雖是購自歐洲的二手車，卻是民間的創舉。說也奇怪，自他買了消防車，工廠就再也沒發生過火災。

「這消防車能用嗎？」我不禁好奇問道。

「能用、能用。別小看它，它可是全洛梅所有工廠唯一的一部，我曾經用它來幫助朋友的工廠滅火呢。」他洋洋自得地解釋。

舊的挑戰已走，新的挑戰來臨。無形的火光轉到另一境界，考驗他應變的智慧。

隨後，一部皮卡載我從這頭繞到那頭，車輪下沙沙聲不絕。突然車停在一棟樓房前，管家引我入內參觀，原來是外聘技師的住宿大樓。技師來自兩河流域的黎巴嫩和敘利亞，他們有著聰明的頭腦，另外還有來自南亞的印巴年輕人，他們有刻苦耐勞的精神。這兩股精神象徵著工廠的營運順暢，與移民開墾的價值。

6

因為中途遇警察的耽擱，我們抵達餐廳時M的家人已全到齊了。

餐廳，不在車水馬龍的大馬路邊，而是在一個隱密社區的巷弄內，識途老饕才能得其門而入。服務生引領我們坐在戶外區，矮樹叢的圍籬微微散發植物的芳香，圍籬外的網球場，球拍與擊球聲此起彼落。餐廳很大、很現代化，厚重的木桌木椅與周圍環繞的椰子樹，非洲風情不言而喻。

週日的晚間，座無虛席，音樂聲、談話聲、笑聲浮游於空氣中，一種太平盛世的社會景象，跟我慣見非洲撒哈拉沙漠的貧瘠與荒涼，迥然不同。

坐定。燈光下這才看清楚了M的兒子，那模樣與面容還真是個孩子，臉上仍有一絲稚氣未脫的氣息，再次驚異我居然坐他開的車來此，太不可思議。

M太太這時很有權威地為家人一一點餐，三個大的孩子各有他們喜愛的餐食。唯最小的兒子她為他點了一份漢堡，我注意到她點餐時的口氣，再三告誡立於一旁的服務人員，漢堡內所有生菜沙拉都不能放，只能放肉餅和塗上番茄醬。對於這種漢堡吃法，前所未聞，詫異之餘，馬上就明白這個小兒子為何瘦小的原因。

M轉頭問我，為我點一份乾煎石斑菲力好嗎？沒等我回答，就連聲說吃魚好，吃魚較有營養，彷彿表達為我做主的善意。

M滿頭灰白髮絲，臉上盡是歲月鏤刻的皺紋，這一切仍無損從他身上自然流露的熱情。這股熱情，支持他每天早早進辦公室，中午抽空回家吃太太煮的午餐。

長期因商務接觸大量黎巴嫩人，發現這一支民族來自古文明的兩河流域，他們的傳統文化揉合了東方的含蓄與西方的開放。講究家族倫理，重視家庭成員，兄友弟恭、尊敬長輩等美德，他們身體力行，有時更甚於東方。

M的大女兒叫莎拉，在法國巴黎讀碩士，假期完畢返回。就像眾多的非洲官宦商賈子女，紛紛至歐洲留學，提高他們的國際視野，也接收了西方文化。晚餐一吃完，莎拉馬上要搭機回巴黎，我悄悄注意其裝扮，青春氣息的褲裝打扮，頭頂上依然包裹著代表伊斯蘭文化的頭巾。

我確信，儘管今夜她離開了家，但是這頭巾帶給她來自家的力量與信仰，無論她身在何處，都緊緊跟著她。

一個城市，如同一個人，無法切割臍帶，以及祖傳的價值。不管過去歷史是多麼痛苦與難堪。不禁想起白日在洛梅的Paslis de Lomé（總督府），優美的環境中，在牆上的畫作讀到了這幾句話，現在剛好細細地品嘗它的力量。

「I was always in touch with my roots.」

「…catch up, it needs fast forward, forget today and focus on tomorrow.」

（約略譯作：我總是依戀我的故鄉／人生總要快轉／奮起吧／忘記今日／且聚焦明天……）

當莎拉用餐完畢，起身離去時，與家人一一擁抱告別。她與她母親相擁，很久很久，彷彿一世紀那麼久。一股巨大的熱流，重重穿透我身體。

她那十五歲的弟弟，等在一旁，手裡一串車鑰匙把玩著。四周，一下間彷彿沉寂了下來，只有路燈一盞盞，高高站立，俯視著我們。●

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