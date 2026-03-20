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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】來去鄉下住

2026/03/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／陳燕齡

自從移居市區外的這處小村莊以後，跟以前的親友漸行漸遠。有年紀以後，很多人渴望緊黏著親友取暖，深怕被人遺忘，我卻正好相反，樂得清閒。

其實也不是無所事事，我可忙得很哪！卻不是刻意去找什麼差事，只是隨緣：從去年底某一天，碗櫥的角落築起一座土蜂窩，發現的時候已經十來隻身長約兩公分的土蜂忙進忙出，初時生怕被叮不敢靠近，又不忍心摧毀牠們的家園，正惶恐間，肩上停了一隻土蜂盯著我瞧，我不敢動，果然沒多久牠就飛走了。從此，即使我開關櫥櫃牠們也不會叮我，漸漸地，我跟牠們像是房東與房客，各適其所而互不干擾，竟然相安無事。

因為相處融洽，我免不了要注意牠們的飲食健康。發現以前非除之不快的「赤查某」又叫昭和草的一大片白花，是牠們的蜜源，從此不再剷除任其生長。直到今年入秋，土蜂才在我不注意的時候，空巢而去，留下一個掛在角落的蜂窩讓我回憶。

另一群比較熱鬧、也更讓我覺得萬物皆有靈，都是能跟人和睦相處的好鄰居：那就是屋後老樟樹上的一群松鼠和唱著花腔的成群雀鳥。有白頭翁、大小卷尾、彎嘴畫眉、綠繡眼和喜雀這些都不稀奇，竟然還有藍雀，約莫一群七、八隻，也常來湊熱鬧。有時此起彼落，拚場尬唱功，好不熱鬧。

為何有那麼大的本事讓牠們都來我這？說穿了：給吃的嘛。初時是不經意把過熟的水果丟棄在香蕉樹頭做堆肥，沒想到引來第一批食客，爭相搶食，煞是有趣。小松鼠抱著一小塊果肉靠在橫枝上啃食的模樣很逗人，慧黠的眼珠子盯著看我有沒有惡意，確定我只會看、不會傷害牠，才再下來取第二塊。鳥群則不然，牠們成群結隊互相壯膽，低頭狂啄，飽餐而去，才不怕你。尤其是藍雀那聒噪的嗓音，呼朋引伴旁若無人，令我開心不已。

小動物要的不多，我只是分享少許，就能得償分享的快樂，因此連帶洗碗槽裡的小螞蟻，即使成群來搬廚餘殘屑，我也不忍驅除，大家都是為一口飯過日子，我們跟牠們又有什麼不同呢？分享食物而得到的快樂，或許不是外人能理解的，但求心安何需向遠親說？跟這些小動物即使語言不通，心領神會就樂在其中了。

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