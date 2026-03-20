【家庭plus．微幸福案內】日本文豪變甘黨 盛讚和菓子

「蜜蜂」的小倉紅豆冰最中是用高級大納言紅豆做的，質感細膩，是森鷗外最愛。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

羽二重糰子的「漱石套餐」，除了烤糰子外，還有貓型紅豆糰子最中。（劉黎兒攝）

很多日本文豪都是所謂的「甘黨」，比起酒更愛吃甜點。

雖然夏目漱石、森鷗外等都有留學經驗，也愛吃甜點，但比起西洋甜點，更愛傳統和菓子。被他們愛上的和菓子，至今都是百年或兩百年的老字號了，這些甜點還會在他們的作品裡登場，讀者邊吃邊體會文豪的心境，作品的情景也跟著浮現，樂趣無窮！

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只要提起文豪最愛的和菓子，日本人都會想起夏目漱石在《我是貓》」裡寫到根岸羽二重糰子（糯米糰子，亦即乾式湯圓），小說中扮演打破主人沉悶生活的催化劑角色學生多多良三平，滔滔不絕建議老師及師母去吃芋坂糰子，主人在他話沒說完，就迅速戴上帽子準備出發了，貓這次想修身養息，沒跟蹤也沒管他們在上野公園做什麼或吃了幾盤糰子！

夏目漱石這段文字本身生動且幽默，很有現代感，讓人喜愛，加上這真的是他所愛的糰子，推測或許是他亦師亦友的正岡子規愛吃而受影響的吧！芋坂糰子也就是現在東京根岸著名的羽二重糰子，是從江戶時代1819年創業的茶屋，以口感綿密如「羽二重織物」（日本代表性高級生絲織品）而受人喜愛，就以此為商號名。說是糰子，普通都是圓形的，但這裡的糰子卻有點扁平，原來圓形是祭神用，庶民吃的就捏平些，扁平也比較容易烤。我原本對烤糰子不感興趣，羽二重顛覆了我的成見。

羽二重已經傳承7代，入口即化的紅豆餡及較有勁的醬油味烤糰子，跟兩百多年前的江戶時代一樣，可以在店裡配茶吃．依然跟小說中說的一樣價格合宜，也如多多良所說，烤糰子可以搭酒喝。愛吃羽二重糰子的不只子規、漱石，司馬遼太郎和日本近代美術之父岡倉天心也愛吃。天心曾吃烤糰子搭酒喝到酩酊大醉，店內現在有「天心套餐」；「漱石套餐」則是搭配特製貓型最中，紅豆餡裡還有糰子。漱石是超級甘黨，甜的都愛，草莓果醬都直接舔，他也愛吃羊羹等，因為身患胃潰瘍及糖尿病，老婆擔心地把許多甜食藏起來！

這一帶還有超級潔癖軍醫出身的森鷗外最愛的湯島甘味處「蜜蜂」的小倉冰最中，亦即最中的薄皮夾紅豆冰，是1909年創業的這家老舖當初為了想保存沒用完的紅豆餡，偶然加冰想出的產品。紅豆餡是用高級大納言製作，一百多年來深受日本人喜愛。鷗外愛吃甜的，他把紅豆餡饅頭分四塊泡茶吃，自創饅頭茶漬，原本鹹味的茶泡飯也因此翻身為甜的。

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