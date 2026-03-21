【藝術文化】新美館國際特展「共織宇宙」揭幕 串聯地方打造漂浮雕塑

大型裝置「太陽能飛行博物館」，以回收塑膠袋拼貼而成。（新美館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館開館將屆滿週年，今（21）日推出國際特展「共織宇宙」，由阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）帶來在台首次大型個展，展覽結合藝術、科學與環境永續議題，透過跨域創作與公眾參與，重新思考人類與自然之間的關係。

新北市美術館表示，「共織宇宙」展覽亮點之一「太陽能飛行博物館」計畫，在全球超過30個國家實踐，此次首度在台展開。新美館透過社區大學串聯三鶯土樹地區學校與社區團體，邀請民眾共同參與創作，以回收塑膠袋為材料，集體打造1件靠太陽熱能即可升空的漂浮雕塑，也將成為展覽重要的一部分，展現藝術、環境教育與公民參與的跨域結合。

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新北市立大觀國小學生參與「太陽能飛行博物館」工作坊。（新美館提供）

托馬斯．薩拉切諾長年活躍於國際藝術舞台，曾參與威尼斯建築雙年展，並於紐約大都會藝術博物館、韓國三星美術館等重要機構展出，為當代跨域藝術的重要代表之一；透過本次展覽與工作坊計畫，期望將藝術從展場延伸至社區與教育現場，讓民眾成為創作者與參與者，深化藝術與生活之間的連結。

外傳近來新北市美術館參觀人數雪崩式下滑，館方指出，自去年4月開館以來，持續透過多元展覽與公共參與，推動文化扎根，截至今年2月已吸引超過170萬人次參觀；此外，捷運三鶯線預計今年通車，未來前往新美館的交通將更加便利，可望進一步提升民眾參觀意願，同時將結合戶外園區規畫多元活動，包含市集、展演及節慶活動等，透過展覽與公共空間串聯，打造兼具藝術體驗與生活參與的文化場域，吸引不同族群走進美術館。

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