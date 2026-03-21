【藝術文化】免門票進南國美 3/25美術節讓藝術走入日常

近現代美術作品走出戶外，在祀典武廟現地展示。（南國美籌備處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國家美術館籌備處將在3月25日美術節，邀請民眾走進台灣近現代美術的「現場」，當日全館免費入場，結合音樂、寫生與講座，打造一場跨域藝術體驗，讓藝術不再只是展品，而是能參與的生活日常。

美術節活動最大亮點，在於把「台灣藝術史」轉化為可親近的體驗。現場將邀請金曲歌王謝銘祐演出，並攜手DJ音樂藝術團隊Oh Room，以音樂重新詮釋觀看藝術的方式；戶外寫生活動則引導民眾走進城市風景，以畫筆回應藝術家曾走過的創作軌跡，與歷史產生連結。

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金曲歌王謝銘祐將於美術節演出。（南國美籌備處提供）

除了「看」與「聽」，活動也安排「說故事」的深度體驗。特別規畫的「傳承」講座，邀請廖繼春、張萬傳與倪蔣懷等前輩藝術家的後代現身分享，帶領民眾理解藝術創作背後的情感與時代脈絡，彰顯藝術史也是貼近人心的生命故事。

籌備處表示，推廣近現代美術不僅是保存作品，更重要的是讓藝術持續被理解與再創造。從孔廟、武廟的現地展示，到與在地咖啡館合作推出藝術杯，都是希望讓藝術融入日常生活，讓更多人重新認識台灣藝術的發展脈絡。

這場美術節活動，不只是一次展覽，更是一場「再發掘與再生產」的實踐。透過音樂、創作與對話，讓近現代美術從歷史走入當下，成為能被感受、參與，甚至延續的文化經驗，也期待帶領更多人重新看見台灣藝術史的魅力與價值。

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