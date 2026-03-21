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【藝術文化】菸廠蛻變新地標 屏東縣立美術館3/28正式開館

2026/03/21 05:30

屏東縣長周春米（中）昨日偕同建築師石昭永（左）、資深策展人王玉齡（右）等人開箱屏東縣立美術館，圖為1樓的國際特展。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米（中）昨日偕同建築師石昭永（左）、資深策展人王玉齡（右）等人開箱屏東縣立美術館，圖為1樓的國際特展。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立美術館將於3月28日開館營運，縣長周春米昨（20）日在建築師石昭永與策展人許遠達等人陪同下，搶先開箱這座由屏菸工業遺址蛻變而成的藝術新地標。

一步入美術館大廳，就能看到建築中央廊道懸掛的3組玻璃展櫃，成為串聯樓層與視線的視覺焦點。透明盒體內首先呈現跨領域媒材藝術家康雅筑作品〈軸鍊 編號二〉，以產業與日常意象回應這片土地的歷史背景；中間展櫃為墨西哥藝術家Lua Rivera作品〈織流〉，透過色彩的流動與延展點亮空間；最後則由屏東藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫作品〈大聲種籽〉做結。

現場也開箱典藏展「大湧崁岸」的部分珍貴作品，包括向福岡亞洲美術館借展、台灣女畫家陳進的重要作品〈山地門社之女〉。陳進於1934年至1937年曾任教高雄州立屏東高女（現屏東女中），該作品為屏東排灣族女性留下珍貴的歷史圖像。

文化處強調，〈山地門社之女〉為跨國借展，依國際博物館協會保存標準控管光照，因絹本材質為高度光敏感，借展單位設有累積光曝量上限，為確保作品保存安全，借展的3個月期間每日僅限時開放3.5小時，希望大眾能理解這份守護珍貴作品的信念，這也是博物館教育的一環。

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