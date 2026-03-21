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【藝術文化】生物藝術家曹存慧意外猝逝 憾留資訊戰「反攻大陸」計畫

2026/03/21 05:30

曹存慧（中）為國科會參訪者導覽。（崔芳瑜攝，陶亞倫提供）曹存慧（中）為國科會參訪者導覽。（崔芳瑜攝，陶亞倫提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕清大科技藝術研究所助理教授曹存慧，19日因車禍意外猝逝，消息傳出後，不只清大師生感到震驚，當代藝術領域許多創作者也同感不捨。曹存慧2019年於清大開設生物藝術課程，時任系主任陶亞倫表示，曹存慧有一個可用白話形容是生物藝術的「反攻大陸」計畫，可惜還在持續研究發展中，很遺憾未能完成。

該計畫可回溯至2020年，空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）的「CREATORS創作／研發支持計畫」，曹存慧的《芥面：正體中文版1.0》成為錄取14案中的1案。在當時疫情肆虐、內容農場敘事角度決定事件演變方向的氛圍中，關注兩岸三地互打資訊戰的曹存慧，試圖探討基因改造後的植物，是否有可能保存匿名加密的資訊。

根據空總當時的新聞資料指出，曹存慧「以阿拉伯芥的植物物種為工具，做為兩地資訊交流及語彙保存的介面，建立了一套正體中文可以匿名加密、保存、複製、擴散的生物工具，期盼帶動針對網路資訊傳輸適切策略、倫理規範與自我審查的相關討論。」

對此，陶亞倫以相對淺白易懂的說法詮釋，就是「將反共影音文宣置入阿拉伯芥種子基因中，再將種子播散在中國，讓它繁殖生長的『反攻大陸』計畫。」陶亞倫說，這麼棒的計畫，很可惜還沒做完。

曹存慧是昆士蘭理工大學熱帶作物研究群組（現屬「未來環境研究所」）博士，專精生物藝術、生物科技、生物資訊、轉錄體學、基因工程、分子生物學，現任清大科技藝術研究所專任助理教授、北藝大新媒系兼任助理教授、清大生物藝術實驗室主持人及創作團體「遠房親戚實驗室」科幻長。

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