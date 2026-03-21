【藝週末．藝週推薦展覽】見證與獨白─國家攝影文化中心雙典藏展

國家攝影文化中心雙典藏展將台灣近半世紀的社會變遷梳理出一條視覺脈絡。

文．攝影／記者董柏廷

國家攝影文化中心成立5年來，共累積超過13,000件典藏品，逐步建立起研究台灣攝影文化的重要資料庫。即日起精選多件藏品於攝影中心台北館推出年度典藏展，以雙子題形成線，分別是為位於2樓展覽室的「敘事的向度：攝影中的在場與獨白」（展至5月24日），以及3樓展覽室的「時代的側寫：攝影觀點的流轉與重構」（展至5月3日）。

張才〈繞境〉（左起）、〈觀光客〉明膠銀鹽相紙，36.8×22.4公分。1950年代；〈霞海城隍繞境〉明膠銀鹽相紙，36×26.5公分。1944。

攝影中心典藏展由館內策展人傅遠政與林學敏分別策畫，擇選16位具代表性的藝術家作品，從1960年代的紀實攝影一路跨越至當代的數位影像創作，期望透過攝影的敘事能力與創作者的觀點切入，看見攝影家如何以鏡頭說出不同時空下屬於台灣的故事。如七等生、郭英聲、張乾琦、蔡明德等重要創作者的作品，探問影像如何在數位生成與演算法推播的AI時代中，依然保持其獨特的在場感，並持續與歷史、個體和社會產生對話。

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敘事的向度：攝影中的在場

2樓展覽「敘事的向度：攝影中的在場與獨白」，由傅遠政策畫，展覽從前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，回顧台灣攝影史的初心。傅遠政表示，展覽標示攝影獨特的「在場」與「獨白」特質。當攝影者進入場域與事件互動，便能賦予影像情感溫度；而影像敘事不僅是美感表現，更是透過載體在拍攝與觀看之間交會。

七等生〈收破爛者之1〉（左）明膠銀鹽相紙，30.3×37.9公分。1981；〈害羞之人2〉明膠銀鹽相紙，40.3×30.3公分。1981。

本區分為3個子題。第1部分是寫實風格的「雙城記事」，透過素樸影像點亮日常瞬間；第2部分「青春的噪點」則聚焦於現代意識的流變，特別以七等生與郭英聲2位創作者為核心。七等生的攝影作品如同其創作的文字，以私密視角呈現幽微的心境波動。值得一提的是，七等生在1986年出版的生活札記與攝影集《重回沙河》，記錄年逾40的作者重返故鄉沙河，透過文學性的文字與攝影，描寫變遷後的故鄉樣貌與心境轉折，真實呈現當時的社會情境與個人情感，以遊走現實與夢境的圖文創作，呼應戰後的現代思潮；郭英聲則以荒蕪、突兀的影像表達自幼成長中揮之不去的寂寞氛圍，其影像遊走於現實與超現實之間。

郭英聲〈白馬〉數位輸出，27.5×181公分。2007。

第3部分「在場與見證」展現攝影直面社會的報導勇氣，如張蒼松等攝影家對社會運動的實踐力量，透過他們的視角，觀眾得以看見社會中不一樣的角落。此些從寫實攝影做為切入點的敘事方式，表現台灣社會從素樸到現代的蛻變足跡，亦透過紙本與數位載體，讓觀者感受到攝影者身處新聞現場直擊現實的毅力。

時代的側寫：從主流敘事之外理解現實

位於3樓的展覽「時代的側寫：攝影觀點的流轉與重構」，由林學敏策畫，精選85件作品，策展核心借用心理學中「側寫」（Profile）的概念，強調攝影家對人物、事件與議題的觀察，往往是從側面理解現實的觀點表述。林學敏提到，此展覽希望引領觀眾看見主流敘事之外，那些被忽略但真切且重要的故事。

謝三泰〈走拍台灣01︰前鎮興邦里〉，黑白攝影，50.8×61公分。1985。

本區同樣細分為3個子題。首先是「鏡頭的移轉」，呈現自1960年代以來攝影家視角的轉變。早期有黃伯驥為代表，原為小兒科醫師的他，深受鄧南光「直接攝影」理念影響，他在城鄉巨變之際捕捉街頭巷尾，記錄城市更新中消逝的舊日風景。到了1980年代後，報導攝影的特質更為發揚，攝影者深入抗爭現場或被遺忘的角落，如謝三泰與蔡明德的作品即是代表，他們穿梭城市與鄉間，將不同的群體議題帶到觀眾面前，展現對時代的見證。

蔡明德「人間現場」系列，數位輸出，55.7×80.9公分。1984。

其次是「生命的表情」，聚焦於個體與身體所承載的情感，如張乾琦、黃子明、王有邦與潘小俠等攝影家，分別關注身心障礙者、韓戰老兵、凋零的部落耆老及白色恐怖受難家屬。

張乾琦「鍊」系列，明膠銀鹽相紙，157.4×106.6公分。1993-1999。黃子明「韓戰反共戰俘的政治紋身》系列，數位輸出，47.6×68.1公分。2013。

最後，「消失的風景」則將視線延伸至土地，如高俊宏走訪廢墟、楊順發合成被淹沒的景觀、吳政璋則以曝光手法介入風景，他們的作品不只單純記錄自然，更是透過新的表現手法，企圖喚起人們對歷史與環境議題的反思；展覽透過不同拍攝位置與語彙，讓攝影家共同形塑出時代的視覺表述。

王有邦「好茶紀實攝影」系列，明膠銀鹽相紙，82×71.5公分。1991-1994。潘小俠〈白色烙印1949～2009人權影像：藍張阿冬與先生藍明谷〉明膠銀鹽相紙，60.9×50.5公分。2009。

框架下的顯影：分類與整理的務實策略

漫步國家攝影文化中心的展間時，不難感受到館方在典藏與研究上的扎實。透過「側寫」與「敘事」這兩把大傘，展覽將台灣近半世紀的社會變遷梳理出一條清楚的視覺脈絡。

若將兩個展區並置參看，雙典藏展的強項在於「整理」：它將台灣攝影的不同路徑以清楚的分類法串接起來，觀眾便能按圖索驥，從時代與議題進入，或從敘事與創作者視角回望。策展策略相對務實，將典藏品放回公共視野，重新被看見、被理解。對於一般大眾而言，也是一次容易理解、且帶有強烈懷舊與社會教育意義的展覽，觀者能看見醫師、報導記者、文學家如何在各自的生命位置上，用鏡頭替台灣留下證言。

高俊宏《廢墟影像晶體計畫》，攝影畫報、169單頻道錄像。2011-2013。楊順發「台灣水沒」系列，數位輸出，74-89.5×116-134公分。2015-2017。

藝術的主體性：在紀實史外重建美學史

然而，在此些宏大的歷史敘述與社會關懷框架之下，卻不免仍感受到一種幽微的空虛。當討論「攝影」時，不斷定標於「見證時代」、「參與社會」時，那麼攝影被視為獨立藝術的概念，會否亦隨之被稀釋了？展覽的選件與陳列邏輯，大多是將影像視為歷史文獻或議題的附屬與說明，不可諱言，此些影像之所以重要，是因為它們記錄了某個特定的人物、某段凋零的文化或某場激烈的運動，做法雖然穩健，美中不足之處，便是讓展覽趨於平淡。

時任《自立晚報》攝影記者的許伯鑫，為解嚴前後台灣街頭運動留下重要影像紀錄。

攝影如何從技術性的「在場」轉化為美學上的「創造」？

在影像的敘事向度中，除了敘述「外在的世界」，或許能再往下一些，深層論述「攝影本身」的媒介特質，例如，當觀者看到郭英聲或七等生那些帶有強烈心象色彩的作品時，這類其實已經超越歷史紀錄範疇的攝影作品，「如何成為藝術的契機」，似乎隱而未見。但也不難理解，在以典藏普查與歷史梳理為主的展示架構下，對於藝術性的深入挖掘，往往只能取捨、點綴。

對於攝影愛好者而言，或會期盼看見國家攝影文化中心在未來的策展中，能更大膽地打破「以歷史帶攝影」的模式。攝影固然是時代的側寫，但攝影師對於光線的操控、膠卷粒子的選擇、構圖的權力關係等等，關於媒介本體論的討論，或許也是讓攝影真正站穩藝術的基石。

如果展覽只是把作品放在歷史框架下排排站，那麼與一般的歷史博物館或新聞檔案館的區別，便顯得模糊了些。如何在重建台灣藝術史的過程中，同時確立台灣攝影的「美學史」，而不僅僅是「紀實史」，或許是館方在走向下一個5週年時可以進一步思考的挑戰與課題。

總結而言，年度典藏展儘管平實，卻也提供台灣當代攝影一個穩定的座標。在AI與數位影像氾濫的當下，重新審視這些實體膠卷與相機背後的「人」與「意志」，依然有其不可取代的價值。

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