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【藝術文化】與鋼琴天使在夜空相遇 愛麗絲．紗良．奧特獨奏會首演

2026/03/22 05:30

愛麗絲以自己獨特的見解詮釋費爾德與貝多芬之間截然不同的美學。（MNA提供）愛麗絲以自己獨特的見解詮釋費爾德與貝多芬之間截然不同的美學。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕有「鋼琴天使」美譽的德日混血鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特 (Alice Sara Ott ) ，睽違近10年再登台，2場獨奏會，昨（21）晚於台北國家音樂廳首演，以約翰．費爾德（John Field）一系列《夜曲》為主軸，如絲綢般滑順細膩的觸鍵，讓樂迷彷彿隨著她的赤足，輕巧行走在雲端般柔軟的夢境。最後的安可曲，愛麗絲以愛沙尼亞作曲家阿沃．帕特（Arvo Pärt）的《給阿麗娜》（For Alina），謝謝台北樂迷一起分享了一個音樂的現場。

愛麗絲以一身無袖紅色連身褲裙光腳走上舞台。（記者凌美雪攝）愛麗絲以一身無袖紅色連身褲裙光腳走上舞台。（記者凌美雪攝）

一如招牌形象，音樂會一開始，纖瘦的愛麗絲就以一身無袖紅色連身褲裙光腳走進舞台，顯得相當靈活敏捷，不看譜的彈奏，自信而從容。樂曲間夾帶親自導聆，愛麗絲笑說，她從冬天的慕尼黑飛抵台灣，除了時差之外，溫暖如夏的氣溫落差也讓她有點意外，但能夠再度回到台灣演出，讓她非常開心。

談到「夜曲之父」約翰．費爾德，愛麗絲好奇問現場有沒有觀眾很熟悉的？因為她是在疫情時期才接觸到費爾德的音樂，「當我第一次聽見他的旋律時，那種『似曾相識的鄉愁』讓我深深著迷。」音樂會開場先演出的是費爾德較晚期的《夜曲》，緊接著，她又彈奏了第1、2、4號。她以左手聲線如流水般優雅地托住右手旋律，從深沉哀愁到戲劇般層疊的場景，展現出令人驚嘆的音色層次與敘事能力。

全場樂曲的鋪陳，是將費爾德與貝多芬交錯並置，愛麗絲說，這看似不尋常，實則充滿火花：「費爾德晚期夜曲藏著幽默與精神，讓我聯想到年輕時期的貝多芬。」她認為，「沒有人能像貝多芬這樣，用聲音構築出如此宏大的空間。有時他甚至用盡整個琴鍵寬度來擴張空間，讓你感覺靈魂幾乎要被撕裂。」尤其在貝多芬《E大調第30號鋼琴奏鳴曲》的演繹中，靜謐與狂烈之間交替自如，時而沉思冥想，時而迸發出狂想曲般的能量，將貝多芬晚期的精神世界刻畫得入木三分。

壓軸曲目貝多芬的《月光奏鳴曲》，愛麗絲認為，「月光」並非浪漫的湖畔幻覺，而是源自莫札特歌劇中的殺戮陰影，她甚至邊解說、邊彈起片段。然後，她的演奏還原了音樂背後那份黑暗且險惡的真實感，並於第3樂章展開一場「穿梭於地獄的追逐戰」，將全場氣氛推向最高峰，也贏得觀眾如雷般的掌聲。

愛麗絲以自己獨到的詮釋，展現了費爾德與貝多芬之間截然不同的美學：費爾德在夜曲中創造對比，讓聽眾如「觀察者」般感受距離；而貝多芬則強勢地將聽眾拽入其中。

結束台北首演後，愛麗絲今日將首度拜訪台南府城，為「2026 台南國際音樂節」獻上一場獨奏會，「聽說那裡是台灣充滿故事與靈魂的舊首都」，對歷史底蘊充滿嚮往的愛麗絲，今晚將持續以「夜曲」在台南文化中心溫暖台灣的夜空。詳詢MNA。

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