【藝術文化】紀念陳植棋120歲冥誕 國美館展出植棋的歌

策展人林振莖（左起）、國美館長陳貺怡、文化部政次王時思、家屬代表陳子智等人合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台中報導〕國立台灣美術館為紀念台灣近代西洋畫代表性藝術家陳植棋120歲冥誕，邀請策展人林振莖策畫「植棋的歌：短而亮的生命力」特展，昨（21）日舉行開幕式，透過其畫作與文獻資料，回顧陳植棋短暫且燦爛的創作歷程。即日起至6月21日於國美館102展覽室展出。

陳植棋〈自畫像〉，油彩、畫布，60×45.5公分。1930。日本東京藝術大學典藏。（記者董柏廷攝）

國美館指出，陳植棋生命雖僅有26年，卻以鮮明的藝術風格為台灣美術邁向現代化開啟重要篇章。文化部政務次長王時思於致詞時表示，「在台灣受日本殖民時期，陳植棋透過畫作開創理解台灣自身的角度，描繪台灣土地上的植物與住家附近的風景，風格強烈，具有極高的開創性。」

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陳植棋就讀台北師範學校時師事石川欽一郎，奠定藝術基礎，隨後赴日就讀東京美術學校西洋畫科，受到後印象派、立體派與野獸派影響，他將現代藝術語彙融入具地方特色的台灣風景中，連續5年入選台灣美術展覽會，並多次入選日本帝國美術展覽會，成為台灣美術現代化的象徵。

展覽共分為4個子題，包含「新式教育下的啟蒙」、「站在時代前端的藝術家」、「屬於台灣的繪畫」及「向陳植棋致敬」，透過豐富作品呈現其藝術發展與時代背景。此外，亦別展出由日本東京藝術大學典藏的岡田三郎助作品〈塞納河上游的景色〉，以及陳植棋本人的〈自畫像〉等多件珍貴創作。邀請觀眾重新凝視這位早逝畫家留在台灣美術史中的種子。

除了藝術成就，陳植棋亦積極投身社會運動，與蔣渭水、林獻堂等人往來，並籌組七星畫壇、赤島社以推動台灣美術發展。1931年他因過度勞累病逝，年僅26歲。展名「植棋的歌」源自美術史家謝里法的回憶，畫家李石樵、洪瑞麟曾提到陳植棋最愛唱的曲子〈後壁溝〉，這段旋律是藝術家們集體記憶中對陳植棋的印象。2025年國台交與國美館聯手為其誕辰紀念重新編曲，讓這段消失已久的歷史旋律再度響起，展覽現場亦備有影音供觀眾聆賞。

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