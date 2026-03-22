【藝術文化】大稻埕戲苑請戲特展 還原布袋戲一條街

「請戲：布袋戲一條街」特展重現1950年代大稻埕的「戲窟風華」。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的大稻埕戲苑2026年度主題特展「請戲：布袋戲一條街」，即日起至12月6日，在大稻埕戲苑8樓登場。展覽邀請傳統戲曲文史工作者江武昌擔任策展顧問，結合偶戲文化研究者黃俐瑋的研究成果，透過地方耆老的口述歷史，重新梳理出當年戲班活動的地圖，邀請觀眾走進1950年代布袋戲團聚集涼州街的歷史場景，重溫大稻埕戲曲興盛年代的風華。

台北市藝文推廣處表示，大稻埕素有「戲窟」之稱，自清末以來即為台北重要的商業與文化重鎮。1950年代因應民間「請戲謝神」需求，北部布袋戲蓬勃發展，當時通訊設備尚未普及，戲團多於涼州街商家設立聯絡處，形成緊密的合作網絡與獨特的街區景觀。展覽聚焦「亦宛然」、「小西園」與「哈哈笑」3個代表性戲團，並規畫「總說」、「請一台戲」、「戲棚上戲台下」、「戲籠開箱」4大展區，展出包含戲偶、樂器、歷史文物及影像聲音紀錄。

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此外，特展亦提供華語、英語與台灣台語3語導覽服務，台語導覽特別邀請公視台語台節目主持人張瑞夫擔綱，以親切生動的風格拉近年輕族群與本土文化的距離，民眾可掃描場內QR Code並自備耳機聆聽多語導覽。除展場內容外，展覽期間台北市藝文推廣處亦規畫10場街區走讀活動，串聯在地軒社與歷史場域，帶領民眾踏查大稻埕戲曲地景。詳詢大稻埕戲苑官方臉書。

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